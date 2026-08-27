El Gobierno busca fijar un salario mínimo de $1 millón para las nuevas paritarias

El Gobierno busca que los nuevos convenios colectivos de trabajo incorporen un salario mínimo garantizado de más de $1 millón, en medio de la renegociación de paritarias impulsada tras la reforma laboral y de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

El Gobierno impulsa un nuevo piso salarial

Según fuentes oficiales citadas por La Nación, la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, promueve que las negociaciones incluyan un piso de $1.070.000 brutos para agosto de 2026, equivalente a unos $860.000 de bolsillo. La propuesta, que no habría sido consultada con el ministro de Economía, Luis Caputo, deberá ser negociada entre sindicatos y cámaras empresarias y luego homologada por Trabajo.

Desde el Gobierno, según detalló el medio nacional, señalaron que la iniciativa ya fue comunicada a gremios cuyos salarios se encuentran por debajo de ese nivel, entre ellos Maestranza, Uocra y Sanidad. Aclararon, sin embargo, que no existe una pauta mensual fija para las paritarias. “No hay ningún número mágico”, explicaron, y remarcaron que el objetivo es evitar que los aumentos salariales se trasladen a los precios.

La propuesta generó cautela en la CGT. Jorge Sola, uno de los triunviros de la central obrera, dijo desconocer la iniciativa y sostuvo que las paritarias deben ser “libres” entre las partes. Aunque consideró positivo que haya más dinero en los bolsillos, advirtió que utilizar los salarios como ancla antiinflacionaria puede reducir el consumo y profundizar el endeudamiento familiar.

La discusión se produce antes de la renegociación del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Actualmente, el SMVM promedia $346.733 y tiene impacto sobre otros ingresos y prestaciones sociales.

Con información de La Nación