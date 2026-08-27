Luciana Aymar fue homenajeada en el Mundial de hockey y recibió el reconocimiento de la FIH

Luciana Aymar volvió a ser protagonista en el escenario internacional del hockey. La rosarina fue homenajeada durante la Copa del Mundo que se disputa en Wavre, Bélgica, donde recibió el reconocimiento de la Federación Internacional de Hockey (FIH) por su extraordinaria trayectoria.

El presidente de la FIH, Tayyab Ikram, fue el encargado de darle la bienvenida a la ex capitana de Las Leonas al Belfius Hockey Arena y destacó su legado durante el entretiempo de la semifinal en la que Argentina derrotó 1-0 a Australia y se clasificó a la gran final.

“Es maravilloso dar la bienvenida a una de las mejores en la historia de nuestro deporte, la estrella argentina Luciana Aymar”, expresó Ikram, quien además resaltó la importancia de celebrar su carrera en el marco de una Copa del Mundo.

👏 Merecido reconocimiento a la mejor jugadora de todos los tiempos en el ET de la Copa del Mundo!

🇦🇷 Luciana Aymar, leyenda del hockey mundial 🏑

😏 Fue tan buena en su generación (ganando siempre) que la FIH la consagro leyenda para que no participe más por el premio.. pic.twitter.com/CO9weCSo8A — Raúl F. Daffunchio Picazo (@DaffunchioPicaz) August 27, 2026

Aymar, considerada una de las máximas figuras de la historia del hockey, fue bicampeona mundial y medallista olímpica de plata y bronce.

Además, fue capitana de la selección argentina femenina y obtuvo en ocho oportunidades el premio a Mejor Jugadora de la FIH, un récord que refleja su enorme dominio durante años.