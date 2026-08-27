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Deportes

Luciana Aymar fue homenajeada en el Mundial de hockey y recibió el reconocimiento de la FIH

La gloria del hockey argentino, ocho veces elegida la mejor jugadora del planeta, fue distinguida durante la Copa del Mundo que se disputa en Wavre, Bélgica. Mirá el video. 
	

	
		
	

		

	

		Redacción
	

	

		
Por Redacción

		
	




		


	



				
				

					

						

						

							

								Luciana Aymar, testigo privilegiada de la semifinal ganada por Las Leonas (FIH).
							

							

								
Luciana Aymar, testigo privilegiada de la semifinal ganada por Las Leonas (FIH).

							

						
						

											
										
																							

Luciana Aymar volvió a ser protagonista en el escenario internacional del hockey. La rosarina fue homenajeada durante la Copa del Mundo que se disputa en Wavre, Bélgica, donde recibió el reconocimiento de la Federación Internacional de Hockey (FIH) por su extraordinaria trayectoria.




    




El presidente de la FIH, Tayyab Ikram, fue el encargado de darle la bienvenida a la ex capitana de Las Leonas al Belfius Hockey Arena y destacó su legado durante el entretiempo de la semifinal en la que Argentina derrotó 1-0 a Australia y se clasificó a la gran final.





“Es maravilloso dar la bienvenida a una de las mejores en la historia de nuestro deporte, la estrella argentina Luciana Aymar”, expresó Ikram, quien además resaltó la importancia de celebrar su carrera en el marco de una Copa del Mundo.




 




Aymar, considerada una de las máximas figuras de la historia del hockey, fue bicampeona mundial y medallista olímpica de plata y bronce. 





Además, fue capitana de la selección argentina femeninaobtuvo en ocho oportunidades el premio a Mejor Jugadora de la FIH, un récord que refleja su enorme dominio durante años.




    
									

																																						

			
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Luciana Aymar volvió a ser protagonista en el escenario internacional del hockey. La rosarina fue homenajeada durante la Copa del Mundo que se disputa en Wavre, Bélgica, donde recibió el reconocimiento de la Federación Internacional de Hockey (FIH) por su extraordinaria trayectoria.

    

                

                        
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