La durísima confesión de un piloto tras su primer año en la Fórmula 1: «Lloré y sufrí mucho»

La Fórmula 1 se encuentra en un proceso de modificaciones técnicas y reglamentarias. La Máxima categoría del automovilismo comenzará una nueva era en 2026. En la previa a estos grandes cambios, un piloto de Fórmula 1 reveló en una entrevista las duras sensaciones que vivió a lo largo de la temporada.

Se trata de Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes tuvo su primer experiencia en la categoría y transitó un sinfín de emociones en las 24 carreras que participó. En diálogo con La Gazzetta dello Sport, el italiano confesó las dificultades que sufrió en el tramo medio de la temporada, donde los resultados no eran los esperados: «Lloré. Durante ese período difícil, lloré mucho. Sufrí mucho, sobre todo mentalmente, porque empecé a dudar de mí mismo«.

Luego, enfatizó que no se sentía conforme con su rendimiento en la pista: «Empecé a sentir que no lo estaba haciendo tan bien como me gustaría. Fue duro«. Pero aclaró que estos momentos son parte de la experiencia: «Lo más importante de esta temporada es que me ha permitido hacer un salto mental que me será útil en el futuro«.

A su vez, el joven de 19 años resaltó que gracias a esta primera experiencia, aprendió a concentrarse y no obsesionarse por el resultado final: «No sabía confiar en mi instinto. He aprendido a escucharme más, incluso al conducir, y a mantenerme enfocado sin pensar solo en el resultado final«.

Para cerrar, hizo un fuerte énfasis en el acompañamiento de Toto Wolff, director deportivo de Mercedes, que lo acompañó en todo momento: «Tenemos una relación especial que este año se ha fortalecido. Ha sabido motivarme y también ser duro conmigo cuando lo necesitaba«.

En su primera temporada en la Fórmula 1, Antonelli logró grandes resultados: consiguió su primera pole position en la Sprint de Miami, obtuvo tres podios (2° puesto en Brasil como mejor resultado) y terminó en la séptima colocación en la clasificación de pilotos.

La buena noticia que recibió Colapinto sobre los nuevos motores de Alpine

Franco Colapinto terminó el 2025 con una buena noticia. En las últimas horas, se conoció que Mercedes y Red Bull se aprovecharon de un vacío legal en el reglamento y sacarán provecho del rendimiento de los motores.

La polémica gira en torno a la relación de compresión de los motores y su comportamiento cuando alcanzan altas temperaturas en pista. Según los especialistas, la variación en calor podría exceder los límites permitidos, aunque el control de la FIA no lo refleje al realizarse a temperatura ambiente.

Ante esta gran controversia, la FIA sacó un comunicado donde comunicó que lo hecho por estas escuderías es legal. Esta respuesta avala a Mercedes y Red Bull y también impacta en Alpine, que recibirá los motores del gigante alemán.