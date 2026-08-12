Messi y su futuro deportivo: ¿Hasta cuándo tiene contrato con Inter Miami?

Lionel Messi impactó al mundo del futbol al publicar una emotiva despedida a su padre Jorge, que falleció el pasado sábado a los 68 años. La Pulga expresó sus sensaciones en esta carta y dejó una gran duda sobre su continuidad como futbolista: «No sé cómo seguir«.

«Tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?», explicó Lionel.

En medio de esta gran incertidumbre, este miércoles el capitán albiceleste regresó a Miami tras acompañar a su familia en Rosario durante el velatorio de su padre.

Esta noche, el Inter Miami tendrá un partido clave en su casa por la Leagues Cup ante León de México. Las Garzas deberán ganar para avanzar a la segunda ronda del certamen continental. En este encuentro, la presencia de Messi está casi descartada, ya que viene de hacer un viaje largo hasta Estados Unidos y tampoco entrenó con el plantel los últimos días.

A pesar de su posible ausencia, lo concreto es que la Pulga tiene contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2028. No obstante, posee una cláusula de salida disponible cada vez que termine una temporada, es decir, a fin de año. Por eso, el astro es libre de evaluar su continuidad en el club estadounidense.

Por el momento, no hay certezas si Messi seguirá o no jugando al futbol. Otra gran duda es si volverá a vestir la camiseta de la Selección Argentina. En medio del Mundial, el capitán reveló que estaba disputando su última Copa del Mundo. Con este panorama, se espera que de acá a fin de año dispute algún amistoso con la Albiceleste, que podría servir como despedida de la camiseta celeste y blanca.