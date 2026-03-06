Mundial 2026: la hoja de ruta de la Selección Argentina para la recta final y los posibles amistosos

A pocos meses del inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, la logística de la Selección Argentina, campeona del mundo, empieza a tomar forma definitiva.

Según trascendió en las últimas horas, la Selección Argentina ya tiene definida su estrategia de preparación para defender la corona, con un búnker establecido y una serie de amistosos en plena etapa de planificación.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni hará base en Kansas City a partir de finales de mayo. Esta ciudad fue elegida por la AFA debido a su ubicación estratégica en el centro de los Estados Unidos y las excelentes facilidades de entrenamiento, lo que permitirá minimizar el desgaste por traslados durante la fase de grupos, donde Argentina integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Los posibles rivales de la Selección Argentina antes del Mundial

Antes del debut oficial, la delegación nacional tiene previsto disputar dos encuentros amistosos para terminar de pulir detalles.

Según informó la periodista Nani Senra, la idea del cuerpo técnico es realizar estos partidos en ciudades cercanas a su concentración, siendo Texas y Alabama los destinos con mayores posibilidades para albergar a los campeones del mundo.

En cuanto a los rivales, la planificación ha sufrido modificaciones tras la baja de algunos compromisos previamente pactados.

Actualmente, Honduras aparece en carpeta como una opción firme para uno de los encuentros, mientras que para el segundo compromiso se busca una selección europea que no dispute el Mundial, con el fin de tener un roce de mayor exigencia física y técnica antes de la cita máxima.

LOS AMISTOSOS PREVIOS AL MUNDIAL 🚨🇦🇷



A fines de mayo la Selección Argentina hará base en Kansas y disputará 2 amistosos en ciudades cercanas 📌



Viajarían a Texas y Alabama 📌



Honduras está en carpeta como posible rival y una selección europea no mundialista 📌



ℹ️ Así lo… pic.twitter.com/zJXMKAUxlg — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) March 6, 2026

Una vez finalizada la etapa de preparación y los amistosos de junio, la Albiceleste iniciará su camino en el certamen con el siguiente cronograma:

-El 16 de junio marcará el debut ante Argelia en el Kansas City Stadium.

-El 22 de junio se disputará la segunda fecha contra Austria en el Dallas Stadium.

-El 27 de junio será el cierre de zona frente a Jordania, nuevamente en Kansas City.

Con la lista de convocados que se entregará en mayo, el seleccionado buscará llegar con el rodaje óptimo a Texas y Alabama para luego instalarse definitivamente en su búnker de Kansas, soñando con repetir la gesta conseguida en Qatar.