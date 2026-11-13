La formación de Argentina vs. Uruguay por un amistoso en la Bombonera, confirmada

Julián Álvarez será el centrodelantero de Argentina y estará acompañado por Nico Paz y Thiago Almada, que le ganó la pulseada a Gianluca Prestianni. (Foto: Archivo/FOTOBAIRES)

Con la continuidad de Lionel Scaloni confirmada hasta el Mundial 2030, la Selección Argentina recibirá a Uruguay este viernes desde las 20 en la Bombonera. El árbitro será el brasileño Flávio Rodrigues de Souza y la transmisión televisiva estará a cargo de TyC Sports y Telefe.

Después de renovar su contrato, el entrenador comienza una nueva etapa al frente de la Albiceleste con un clásico ante la Celeste. Será, además, una nueva oportunidad para observar variantes y darle rodaje a futbolistas que buscan consolidarse en el equipo.

Gerónimo Rulli será el arquero titular y también llevará la cinta de capitán. Emiliano Martínez, que venía de recuperarse de una fractura de mandíbula, no estará desde el arranque.

En la defensa, Gonzalo Montiel, que finalmente le ganó la pulseada a Agustín Giay, ocupará el lateral derecho, mientras que Facundo Medina se ubicará por izquierda. La zaga central estará conformada por Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez.

En el mediocampo, Exequiel Palacios compartirá la zona central con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. En ataque, Thiago Almada se impuso en la consideración de Scaloni por sobre Gianluca Prestianni y acompañará a Nico Paz y Julián Álvarez.

La formación de Argentina vs. Uruguay

Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nico Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay (probable): Christopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Federico Valverde, Maximiliano Araújo; Giorgian de Arrascaeta; Darwin Núñez. DT: Diego Forlán.

Hora: 20.

TV: TyC Sports y Telefe.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Brasil).

Estadio: La Bombonera.