Se arrojó a nadar al canal principal para escapar de la Policía y terminó detenido en Allen

Detuvieron a un hombre que quiso escapar arrojándose al canal principal de riego. Foto: policía de RN.

Un joven de 25 años que era buscado por la Justicia fue detenido este mediodía en Allen, luego de protagonizar una persecución policial que incluyó una fuga a pie y un escape a nado por el canal principal de riego.

El procedimiento comenzó pasado el mediodía, cuando efectivos de la Comisaría 6° realizaban tareas preventivas en la jurisdicción de la Unidad 33°. En ese momento, en la intersección de José González y Escales, reconocieron a un joven que caminaba con el torso descubierto y era conocido por los uniformados.

Al darle la voz de alto para identificarlo y verificar su situación judicial, el sospechoso escapó a pie hacia el sur. La persecución continuó luego de que cruzara la calle Pellegrini, hasta que llegó a la orilla del canal principal y se arrojó al agua para intentar evadir a la Policía.

El joven logró cruzar nadando hacia la otra orilla, sobre calle Costanera, donde lo aguardaban efectivos de la Comisaría 33°. Los agentes participaron del operativo y consiguieron reducirlo.

Tenía un pedido de captura vigente

Tras identificarlo, los policías consultaron las bases de datos y confirmaron que el joven tenía un pedido de captura vigente, emitido en octubre por la Fiscalía N° 2 de General Roca.

Por disposición de la fiscal de turno de Allen, fue trasladado a la unidad policial para completar los trámites judiciales correspondientes.