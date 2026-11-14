La formación de Boca vs. Banfield, confirmada: el equipo que eligió Arruabarrena para la semifinal de la Copa Argentina

Leandro Paredes, que estuvo en duda en la semana, será titular ante Banfield esta tarde en Mendoza. (Foto: Archivo/Clarín Fotografía)

Boca se medirá con Banfield este sábado desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por la semifinal de la Copa Argentina. El árbitro será Nazareno Arasa y el partido se podrá ver por TyC Sports. En la final espera Platense, que consiguió el pasaje tras vencer a Atlético Tucumán en la tanda de penales.

Rodolfo Arruabarrena realizará una sola modificación respecto al equipo que salió desde el arranque ante Defensa y Justicia, en el encuentro que terminó con la consagración del Xeneize en la Liga 2026.

Malcom Braida ingresará por Lautaro Blanco, quien no fue convocado debido a una sobrecarga muscular. El ex San Lorenzo ocupará el lateral izquierdo y compartirá la última línea con Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo y Facundo «Jagger» Herrera.

Una de las incógnitas estaba en el mediocampo, donde Santiago Ascacíbar finalmente se mantendrá entre los titulares, pese a haber estado en duda por el golpe que recibió ante el Halcón. El ex Estudiantes compartirá la mitad de la cancha con el capitán Leandro Paredes, que todavía no está al ciento por ciento, y Milton Delgado.

Por último, el tridente ofensivo será el mismo que estuvo desde el arranque ante Defensa y Justicia: Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. Tomás Aranda esperará por su oportunidad en el banco, al igual que Adam Bareiro, quien reapareció en la convocatoria después de seis meses.

La formación de Boca vs. Banfield, confirmada

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Banfield (probable): Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrián Balboa y Federico Medina. DT: Pedro Troglio.

Hora: 19.

TV: TyC Sports.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).