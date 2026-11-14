Llegó la hora de los playoffs en el PreFederal de básquet: hay clásicos en Plottier y Plaza Huincul

Los cuartos de final del PreFederal de básquet prometen emociones y tienen un premio gigante: la clasificación a la Liga Federal 2027. Desde este domingo, el torneo entrará en la etapa más caliente, porque también pelearán por el título, que está en manos de Pacífico.

Luego de una apasionante fase regular, quedaron dos cruces clásicos: Pérfora vs. Petrolero y Centro Español vs. Club Plottier. Además, medirán fuerzas Deportivo Roca e Independiente, mientras que el Decano de Neuquén comenzará su defensa ante Atlético Regina. Los cuatro irán el domingo y tendrán su juego II el miércoles 18, con localías invertidas.

Así llegan a la parte más caliente

A lo largo de las 16 fechas de la etapa inicial, Pérfora no dejó dudas y fue el mejor. Finalista en 2025 buscará revancha, pero antes tendrá que pasar por un capítulo clásico que parece ser más parejo que otros años. El otro que anticipó su consagración fue Deportivo Roca. Aflojó en las fechas finales, pero sostiene su candidatura y tendrá un examinador siempre peligroso como el Rojo.

El otro derby se las trae, porque Club Plottier sorprendió a Centro Español tanto en El Templo como en El Histórico, y por buena diferencia. Sin embargo, el Torito sostiene su cartel de favorito, no sólo en este cruce, sino también en la pelea por la corona. El duelo entre Pacífico y el Albo es de pronóstico reservado y, de hecho, son el 4 y 5 de la fase regular. La ventaja parece mínima para los neuquinos que hicieron del Viejo Ramírez una fortaleza y tendrán la chance de definir ahí en caso de que lleguen a un tercer juego.

El Programa

Domingo 15 de noviembre

A las 20:30

Pacífico (4) vs. Atlético Regina (5), Viejo Ramírez de Neuquén

Pérfora (1) vs. Petrolero Argentino (8), Oscar Piti Claris de Plaza Huincul

A las 21

Centro Español (3) vs. Club Plottier (6), El Templo de Plottier

Deportivo Roca (2) vs. Independiente, Gimena Padín de Roca