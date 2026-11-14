Presupuesto, PASO y discapacidad: los debates que marcarán el cierre de noviembre

El Congreso se prepara para afrontar las últimas dos semanas de sesiones ordinarias con una agenda cargada de proyectos y negociaciones. En ese contexto, crecen las expectativas de que el Gobierno nacional vuelva a convocar a sesiones extraordinarias mediante un decreto para continuar con el tratamiento de iniciativas legislativas.

El Congreso encara dos semanas clave

Según detalló Infobae, en Diputados, el oficialismo buscará avanzar esta semana con el dictamen del Presupuesto 2027 para llevarlo al recinto el 25 de noviembre. Antes, el 18, Martín Menem abrirá la sesión para debatir la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresa del Senado con modificaciones.

En la Cámara Alta, el martes se reunirá la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar la reforma electoral, cuyo eje principal es la suspensión de las PASO. Además, el jueves se debatirán dos proyectos: la Ley de Discapacidad, que obtuvo 237 votos en Diputados y cuenta con respaldo para su aprobación, y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), impulsado por los ministerios de Economía y Desregulación.

El principal desafío llegará el 25 de noviembre. Ese día, Diputados prevé debatir el Presupuesto 2027, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentará su informe de gestión en el Senado.

La coincidencia de ambas sesiones genera dificultades para las negociaciones. En particular, la discusión presupuestaria requiere acuerdos con gobernadores y legisladores provinciales. Santilli, quien también está a cargo del Ministerio del Interior, tendrá que responder preguntas en el Senado y no podrá participar directamente de esos intercambios mientras se desarrolla el debate en Diputados.