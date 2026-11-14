La Selección Argentina entrenó tras la derrota ante Uruguay y le apunta al amistoso ante Costa Rica

El golpe de la derrota ante Uruguay todavía está fresco, pero la Selección Argentina no se detiene. Este sábado por la mañana, el plantel albiceleste retomó los entrenamientos en el Predio de Ezeiza con una sesión diferenciada según los minutos que cada jugador tuvo ante la Celeste. El próximo objetivo por delante es Costa Rica, el martes a las 20 en Córdoba.

Los futbolistas que arrancaron de entrada ante el combinado dirigido por Diego Forlán realizaron labores regenerativas en el gimnasio y luego trabajaron con los fisioterapeutas del cuerpo técnico.

Los que ingresaron desde el banco y los que no tuvieron minutos, en cambio, salieron al campo de juego y disputaron tres bloques de quince minutos en un once contra once.

También participaron del ensayo algunos jugadores del Sub 20 que se encuentran realizando un microciclo en el predio.

Este domingo el plantel tendrá una nueva práctica a las 18:30, a puertas cerradas. El lunes a las 10:30 el equipo viajará hacia Córdoba, donde Lionel Scaloni dará una conferencia de prensa a un horario a confirmar, y por la tarde habrá un entrenamiento vespertino cuyo lugar y horario también están pendientes de definición.

Scaloni pidió «paciencia» con los jóvenes tras la derrota de la Selección Argentina ante Uruguay

Tras la derrota ante Uruguay el entrenador Scaloni seguró que rescata «cosas positivas» y pidió paciencia con las caras nuevas en el inicio de la era post Messi: «No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro».

El entrenador de la Albiceleste explicó que notó «momentos buenos del equipo, sobre todo, en el segundo tiempo» a pesar de los goles de la Celeste. «Lógicamente, hay cosas para corregir. Sabíamos que iba a ser un rival difícil. Es lo que toca: seguir trabajando», afirmó.

Además, se refirió a las caras nuevas de la Selección en este proceso de recambio: «Son chicos jóvenes y creemos que los momentos hay que buscarlos. Lamentablemente, hoy no pudimos encontrar el momento para que ellos puedan disfrutar su fútbol. Paciencia, porque son chicos jóvenes, que van a dar. No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro. Es difícil. Sobre todo, contra un gran rival».