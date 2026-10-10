La formación de River vs. Estudiantes de Río Cuarto, confirmada

Sebastián Driussi sería titular este sábado pese a la molestia que sufrió en la práctica del miércoles. (Foto: Getty)

River recibirá a Estudiantes de Río Cuarto desde las 21.30 en el estadio Monumental, por la fecha 12 del torneo Clausura. El encuentro contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y será televisado por ESPN Premium.

El equipo de Leonardo Ponzio vuelve a la acción tras 21 días y buscará recuperarse después de la derrota ante Huracán y sumar tres puntos importantes para acercarse a los puestos de clasificación. El Millonario marcha noveno en la zona B, con 13 unidades, y todavía tiene pendiente el partido de la fecha 11 ante Sarmiento, que disputará el miércoles en Junín.

Para el León del Imperio, el escenario es totalmente opuesto. Si pierde en Núñez, consumará su descenso a la Primera Nacional, por lo que está obligado a sumar para mantener sus esperanzas de permanencia.

La principal novedad en la formación del Millonario es la presencia de Lautaro Pereyra desde el arranque, quien le ganó la pulseada a Juan Cruz Meza. Por su parte, Thiago Almada ocupará un lugar en el banco de suplentes, ya que todavía no está al ciento por ciento desde lo físico tras el desgarro en el cuádriceps izquierdo.

Además, Aníbal Moreno estará entre los relevos luego de recibir el alta médica tras 45 días de inactividad por una discopatía lumbar. Sebastián Driussi, que había encendido las alarmas por una molestia durante la práctica del miércoles, se entrenó con normalidad y será titular ante el conjunto cordobés.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Lautaro Pereyra; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Gonzalo González, Matías Valenti, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Fernando Rodríguez; Alejandro Cabrera, Tomás González, Gabriel Alanís; Martín Garnerone e Ibrahim Hesar. DT: Rubén Darío Forestello.

Hora: 21.30.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Monumental.