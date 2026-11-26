La Municipalidad de Bariloche pagará el Sueldo Anual Complementario correspondiente a diciembre en dos cuotas, con una primera cancelación antes de las fiestas de Navidad y Fin de Año, y un segundo tramo en enero, según dispuso la intendencia.

La medida fue informada mediante la resolución 3921 emitida este jueves y establece que tiene “carácter excepcional” para cancelar la segunda cuota del SAC a la totalidad de los agentes municipales, que suman unos 2.000 trabajadores, contratados y planta política.

Se dispuso que la primera cuota del aguinaldo se pagará el 23 de diciembre y la segunda parte se cancelará el 12 de enero de 2027.

La resolución de Intendencia fue emitida este jueves, horas antes del regreso del intendente Walter Cortés, quien se encuentra fuera de la ciudad desde el martes, según se notificó por resolución. La medida fue refrendada por el secretario de Hacienda, Gonzalo Lerra, y la secretaria Legal y Técnica, Claudia López, quien se encuentra a cargo del despacho de intendencia.

Diario RÍO NEGRO consultó al titular de Hacienda los motivos de la medida excepcional y señaló que hubo una “baja en el pago de tasas municipal” y “principalmente” acusó el impacto de la no actualización del módulo fiscal que mantiene valores de julio de 2025 por la falta de aprobación de la ordenanza fiscal y tarifaria correspondiente al 2026.

El Ejecutivo ya había advertido meses atrás que podría tener problemas en las arcas municipales y por eso buscó en septiembre que se apruebe en el Concejo una actualización del módulo fiscal, que es el concepto que se utiliza como valor de base para multas y tasas. No prosperó la iniciativa y los valores continúan atrasados.

Según la información de ingresos que publica mensualmente Hacienda, en octubre la recaudación municipal sumó 6.031 millones de pesos (3,7 millones de dólares), un 23,8% menos que en septiembre cuando ingresaron por tasas y tributos propios 7.885 millones de pesos (4,9 millones de dólares). La situación no escapa al contexto nacional.

Con este escenario, desde el gobierno municipal indicaron que la decisión adoptada es para «garantizar los salarios y la continuidad de las obras». También dan por descartado dar curso al pedido del gremio Soyem de un bono de 800.000 pesos para fin de año.

Lerra espera ahora que avance en el Concejo Municipal el proyecto de fiscal y tarifaria para el 2027, que ya presentó el Ejecutivo en octubre y que deberá ser tratado luego de una audiencia pública que se realizará el viernes 4 de diciembre. Allí se fijó una actualización del módulo fiscal a 483 pesos, un 29,5% más respecto del valor actual.

Los fundamentos de la medida

En los fundamentos de la resolución que indicó el pago desdoblado del aguinaldo, el Ejecutivo argumentó que “la actual situación económico-financiera del Municipio requiere adoptar medidas de administración y planificación de los recursos disponibles, a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales asumidas”.

Indicó que esa situación “se encuentra particularmente condicionada por la falta de aprobación de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria correspondiente, cuyo tratamiento y aprobación por parte del Concejo Municipal resulta fundamental para la determinación de los recursos y previsiones de ingresos que integran el esquema de financiamiento municipal”.

Indicó que con la falta de este instrumento se genera “un escenario de incertidumbre respecto de los recursos financieros municipales, afectando la previsibilidad de los ingresos y condicionando la disponibilidad de fondos necesarios para atender en tiempo y forma la totalidad de las obligaciones económicas y financieras del Municipio”.

El Ejecutivo aclaró que “la medida propuesta responde exclusivamente a razones de ordenamiento y disponibilidad financiera, procurando garantizar el pago íntegro del concepto salarial mencionado (aguinaldo)”.