Lo atacaron de seis puñaladas que le perforaron el corazón y un pulmón en Neuquén: la principal sospechosa es la hermana

Un hombre de 30 años pelea por su vida tras recibir seis puñaladas en el barrio San Lorenzo Norte, en la ciudad de Neuquén. Por el hecho fue demorada su hermana, de 34 años, señalada como la principal sospechosa de la agresión, a quien la Fiscalía le formulará cargos en las próximas horas.

El episodio se registró pasada la medianoche en inmediaciones del cruce de las calles Otto Neumann y Las Gaviotas. Efectivos de la Policía de Neuquén acudieron al lugar tras un llamado que alertaba sobre la presencia de un hombre tendido en la vía pública. Al arribar, encontraron a la víctima asistida por una vecina y, ante la gravedad de su cuadro, dispusieron su traslado urgente en código rojo.

El parte médico y la gravedad de las heridas

El comisario inspector Antonio Muñoz, coordinador operativo de la Zona Oeste, confirmó a Diario Río Negro que el hombre presentaba un total de seis heridas de arma blanca: una le perforó el corazón, otra afectó un pulmón y las cuatro restantes impactaron en la zona intercostal derecha.

Según precisó el jefe policial, la víctima ingresó al quirófano cerca de las 4 de la madrugada y la intervención quirúrgica se extendió hasta alrededor de las 7. «Quedó inducido al coma, intubado y su estado es reservado», detalló Muñoz.

La investigación y la detención de la sospechosa

De acuerdo con los primeros datos recolectados en la escena, el testimonio de la vecina que auxilió al herido resultó clave para orientar la pesquisa. «Se logra establecer que fue la hermana la autora de la agresión, a raíz de lo declarado por la vecina que ayudaba al hombre», indicó Muñoz.

Con esa información, la fiscal de Homicidios Lorena Juárez ordenó un primer allanamiento que permitió determinar que el ataque se produjo dentro de la propia vivienda de la víctima. En el inmueble se secuestraron nueve cuchillos, que serán peritados para establecer cuál fue utilizado en la agresión, mientras avanzaba un segundo procedimiento judicial.

La sospechosa quedó demorada a disposición de la Justicia y, según adelantó la autoridad policial, la Fiscalía solicitará la formulación de cargos en su contra durante la tarde. En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría 16, el Departamento Homicidios y la Brigada de Investigaciones.