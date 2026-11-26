River avanza en las negociaciones para asegurar la continuidad de Santiago Beltrán, una de las apariciones más destacadas del equipo durante 2026. La dirigencia ya mantuvo varias reuniones con el entorno del arquero y las conversaciones están encaminadas, aunque todavía restan resolver algunos detalles para alcanzar un acuerdo definitivo.

El actual vínculo del futbolista con el Millonario vence en diciembre de 2027, pero sus condiciones económicas quedaron desactualizadas después de consolidarse como titular. Por eso, uno de los principales objetivos de la institución es ofrecerle una mejora salarial sustancial y extender su contrato hasta diciembre de 2029, según trascendió en las últimas horas.

De todos modos, la renovación también está relacionada con la planificación deportiva y económica del club. En Núñez contemplan la posibilidad de que Beltrán reciba una oferta del fútbol europeo en el próximo mercado de pases, pero pretenden que su salida se concrete mediante una transferencia. Incluso, existe la posibilidad de que se cierre una venta en enero y que el arquero permanezca en River hasta junio de 2027 antes de incorporarse a su nuevo equipo.

En paralelo, la dirigencia trabaja en la búsqueda de un posible reemplazante. Yassine Bono, arquero marroquí de 35 años que actualmente juega en Al-Hilal, aparece como uno de los principales apuntados. Las conversaciones con su entorno están avanzadas, aunque su salida del club saudí en enero parece prácticamente imposible. La intención sería avanzar por su llegada para el segundo semestre de 2027, cuando le quede un año de contrato.

Beltrán se ganó la oportunidad de defender el arco riverplatense a comienzos de esta temporada, a partir de una lesión de Franco Armani. Desde entonces, se afianzó como titular y disputó prácticamente todos los encuentros, con las excepciones de los primeros 45 minutos ante Vélez y el partido frente a Bragantino por la Copa Sudamericana, que se perdió por una expulsión en la fecha anterior.

Sus números reflejan el crecimiento que tuvo durante el año: acumula 46 partidos con la camiseta de River, 37 goles recibidos y 19 vallas invictas. Además, su rendimiento le permitió debutar en la Selección Argentina y formar parte de las últimas convocatorias de Lionel Scaloni. Con ese panorama, el Millonario busca resolver su renovación y, al mismo tiempo, dejar encaminada la planificación de un puesto clave de cara a 2027.