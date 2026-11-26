El final de la dupla televisiva de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich continúa generando repercusiones. En medio de los cambios que prepara América TV para 2027, Ángel de Brito aportó nuevos detalles sobre el futuro de Intrusos.

Según publicó La 100 este jueves, el conductor de LAM reveló en Bondi que Lussich continuará al frente del histórico programa de espectáculos y conservará a todos los integrantes del panel.

La información generó comentarios entre sus compañeros y reavivó las especulaciones sobre la interna detrás de la separación de los conductores.

Ángel de Brito reveló qué pasará con Intrusos en 2027

De acuerdo con la información que recibió el periodista, la continuidad de Intrusos no implicaría modificaciones en el equipo de panelistas, por lo que Pallares sería el único integrante que abandonaría el ciclo.

En ese contexto, La Barby lanzó un comentario sobre Lussich que volvió a alimentar las versiones acerca de las diferencias entre los periodistas.

La decisión de terminar con la sociedad televisiva habría partido de Lussich, mientras que Pallares habría preferido continuar trabajando junto a su compañero.

Sin embargo, cuando anunciaron públicamente su separación profesional, ambos aseguraron que la decisión no estaba relacionada con una pelea personal y destacaron los años de amistad y trabajo compartido.

Qué pasará con Adrián Pallares tras su salida de Intrusos

El alejamiento de Pallares del programa de espectáculos no implicaría su salida de América TV.

El periodista tendría encaminado un nuevo proyecto televisivo para 2027, que ocuparía el espacio que dejaría vacante Mariana Fabbiani, quien podría desembarcar en Canal 9.

De esta manera, después de siete años de trabajo conjunto, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich pondrán fin a su dupla el próximo 31 de diciembre para afrontar nuevos desafíos profesionales por separado.