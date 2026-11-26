Sin azúcar y sin gluten: bombones con leche en polvo, coco rallado y limón
¡Manjar de dioses! Un postre muy fácil de hacer y en muy poco tiempo. La sugerencia es de @javirosemberg.
Sin azúcar y sin gluten: bombones con leche en polvo, coco rallado y limón
¡Manjar de dioses! Un postre muy fácil de hacer y en muy poco tiempo. La sugerencia es de @javirosemberg.
Lista de Ingredientes
leche en polvo: 1 taza
coco rallado: ½ taza
edulcorante: 2 sobres
ralladura de limón: a gusto
jugo de limón: c/n
Preparación
Tan simple como tomar un bol y agregar todos los ingredientes. En el caso del jugo de limón, hay que ir calculando la cantidad que se agregue. Hay que comenzar a mezclar y no se asusten si parece seco, luego la textura comienza a solidificarse apenas.
Luego con las manos, tomamos porciones no muy grandes y hacemos pelotitas. En un plato ponemos coco rallado y rebozamos los bombones. Luego llevamos por 2 horas a la heladera antes de consumir.
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