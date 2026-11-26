Lista de Ingredientes leche en polvo: 1 taza coco rallado: ½ taza edulcorante: 2 sobres ralladura de limón: a gusto jugo de limón: c/n

Preparación

Tan simple como tomar un bol y agregar todos los ingredientes. En el caso del jugo de limón, hay que ir calculando la cantidad que se agregue. Hay que comenzar a mezclar y no se asusten si parece seco, luego la textura comienza a solidificarse apenas.

Luego con las manos, tomamos porciones no muy grandes y hacemos pelotitas. En un plato ponemos coco rallado y rebozamos los bombones. Luego llevamos por 2 horas a la heladera antes de consumir.