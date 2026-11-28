River visita a Instituto en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba, por los cuartos de final del torneo Clausura. El árbitro es Nazareno Arasa y la transmisión televisiva está a cargo de ESPN Premium.

La primera chance clara fue para el Millonario. Antes de los tres minutos de juego, el juvenil Santiago Espíndola envió un gran centro desde la izquierda y Sebastián Driussi ganó de cabeza en el segundo palo, pero su remate se fue apenas desviado, cerca del palo izquierdo de Marcos Ledesma.

¡CERCA SEBA EN EL ARRANQUE! Driussi se desmarcó en el segundo palo y el cabezazo pasó muy cerca del arco de Ledesma. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/k9IumJiAve November 29, 2026

A los 13 minutos, River abrió el marcador. Marcos Ledesma dio rebote tras un potente remate raso de Santiago Espíndola y Gonzalo Montiel apareció para empujar la pelota y marcar el 1-0 para el Millonario.

La previa

Para este partido trascendental, Leonardo Ponzio confirmó el once inicial del Millonario, que tendrá tres cambios respecto a la victoria por 3-1 ante Lanús en los octavos de final.

Gonzalo Montiel, que cumplió las dos fechas de suspensión por la expulsión ante Boca, regresará al equipo titular en lugar de Giovanni González. Además, Francisco Ortega reemplazará a Marcos Acuña, quien finalmente ocupará un lugar en el banco de suplentes.

La tercera modificación será en el ataque: Sebastián Driussi ingresará por Lucas Beltrán, que tampoco será de la partida desde el arranque. De esta manera, los dos futbolistas que estaban en duda por molestias físicas quedarán entre los relevos.

Del otro lado, el entrenador Diego Flores también definió el equipo de Instituto, que tendrá dos bajas de peso. Alex Luna y Jeremías Lázaro, los volantes ofensivos que se lesionaron en el triunfo frente a Huracán, no serán titulares.

En sus lugares estarán Jonás Acevedo y Jhon Córdoba, mientras que el resto de la formación de la Gloria se mantiene sin modificaciones.

Formaciones, hora, TV y datos del partido

Instituto: Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jonás Acevedo, Jhon Córdoba y Facundo Suárez. DT: Diego Flores.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Hora: 22.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Monumental Presidente Perón.