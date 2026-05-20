River y RB Bragantino empatan 0-0 por la Copa Sudamericana: formaciones y dónde verlo en vivo

River recibe a RB Bragantino en el Monumental por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana e igualan 0-0 en el primer tiempo.

En Núñez la mira está puesta en la final del Torneo Apertura que disputará este domingo ante Belgrano. Por eso -y por la comodidad de la que goza en el Grupo H de la Copa Sudamericana- Eduardo Coudet seleccionó un equipo alternativo para enfrentar al conjunto brasileño. Además, el DT no pudo contar con cuatro futbolistas por lesión (Sebastián Driussi, Aníbal Moreno, Gonzalo Montiel y Matías Viña, todos afuera de la final ante el Pirata) y tampoco con Santiago Beltrán, suspendido tras su expulsión ante Carabobo.

El Millonario es líder del Grupo H con 10 puntos, seguido por Carabobo y Bragantino, ambos con 6. Último marcha Blooming, con una unidad. Para el equipo del Chacho, un empate alcanza para asegurar la clasificación a los octavos de final. En tanto, con una victoria garantizará el primer puesto del grupo. En la última fecha recibirá el miércoles 27 al conjunto boliviano.

Hasta el momento, ninguno de los dos equipos logró generar situaciones claras de peligro y el encuentro se mantiene parejo en Núñez.

Formaciones, hora y TV

River Plate: Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño; Maximiliano Meza; Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Red Bull Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera e Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.

Árbitro: Gustavo Tejera

Hora: 21.30

TV: DSports

Estadio: Monumental