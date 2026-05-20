Ugo Carabelli dio la sorpresa en Hamburgo al vencer a Tiafoe y avanzó a cuartos de final

El argentino avanzó por su segunda vez a cuartos de final de un ATP 500 (Río 2025); y vuelve al Top 60.

El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli logró una de las victorias más importantes de su temporada al derrotar al estadounidense Frances Tiafoe por 7-6(3) y 7-6(4) y avanzar a los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo. El argentino, que venía de superar al polaco Kamil Majchrzak, se medirá en la próxima ronda con el también estadounidense Aleksandar Kovacevic.

El bonaerense mostró solidez y carácter para imponerse en un partido muy parejo ante uno de los principales preclasificados del torneo.

El triunfo de Ugo Carabelli ante Tiafoe en Hamburgo

En el primer set consiguió un quiebre temprano para adelantarse 2-0, aunque Tiafoe reaccionó rápidamente y emparejó el marcador.

Ugo Carabelli dispuso de tres set points cuando estaba 5-4, pero no logró cerrarlo y la definición se trasladó al tie break. Allí elevó su nivel, tomó el control de los intercambios y se quedó con el desempate por 7-3.

Por aquí NO 🚫@camilougo vence a Tiafoe 7-6 (3), 7-6 (4) y avanza en Hamburgo con puntos como este… @hamburgopenatp | #bitpandahamburgopenpic.twitter.com/NjdF3f7wxH — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) May 20, 2026

El segundo parcial comenzó con una interrupción por lluvia. Tras la reanudación, Tiafoe se adaptó mejor a las nuevas condiciones y tomó ventaja de 3-0.

Sin embargo, el argentino mantuvo la calma y recuperó terreno hasta igualar el marcador. Luego quebró nuevamente para colocarse 6-5 y sacar para partido, aunque el estadounidense respondió con otro quiebre y forzó un nuevo tie break.

Una vez más, Ugo Carabelli fue más preciso en los puntos decisivos y selló el triunfo en sets corridos para meterse entre los ocho mejores del certamen alemán.