Repunte argentino en los mercados: subieron acciones, bonos y cayó el riesgo país

En un clima mundial positivo para la jornada del miércoles y cambiante durante la semana, tanto las acciones como los bonos argentinos logran repuntar en Wall Street. También bajó el riesgo país. En este contexto, los índices de Wall Street se recuperaron y lograron ascender 1%, en la previa del balance de Nvidia.

El optimismo por la IA reanimó a los mercados y favoreció a los activos argentinos

A su vez, en lo que respecta a las acciones argentinas, estas operaron en alza, al igual que los bonos soberanos, que subieron 0,9%. Y el riesgo país que elabora JP Morgan retrocedió y se ubicó en los 524 puntos básicos.

En el caso de las acciones de los Estados Unidos, en general subieron y, en Wall Street, se esperaron los resultados de Nvidia, que ganó 1,3%. Dicha compañía, de mayor bursatilidad del planeta, buscó una señal sólida ante la demanda de la inteligencia artificial, lo cual brinda cierto alivio frente a las preocupaciones que genera la inflación en la actualidad.

La empresa dio a conocer que para el segundo trimestre estima generar ingresos de entre USD 89.100 y USD 92.800 millones, superando las expectativas de Wall Street, que esperaba USD 87.300 millones.

El S&P 500 logró una suba de 1,1%. Además, el Nasdaq Composite lo hizo en 1,5% y el Dow Jones Industrial Average, que involucra un paquete accionario tecnológico menor, también tuvo resultados positivos y cerró arriba en 1,3%.

Por otro lado, en cuanto al índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, este cerró también arriba con una ganancia del 0,5% en pesos y en los 2.788.517 puntos. En sintonía, también hubo una suba promedio del 0,9% de los bonos soberanos en dólares, los Globales y los Bonares.

Lo propio sucedió con el riesgo país de JP Morgan, que descontó 19 unidades para la Argentina, alrededor del 3,8%, y terminó en los 524 puntos básicos.

Tanto los ADR como las acciones de empresas argentinas, negociados en dólares en Wall Street, tuvieron un día positivo y en su mayoría registraron subas.

En relación con la jornada de ayer martes, recuperaron las pérdidas: por ejemplo, el Banco Francés ganó 6,9%, Banco Supervielle 6,1% y Grupo Galicia 5,2%.

El fin parece no tener horizonte a la vista y eso produce la suba de los precios. En tal sentido, Trump volvió a lanzar una amenaza de ataque al país y a Oriente Medio nuevamente de no haber acuerdo de paz.

Por eso, los precios del petróleo descontaron más de 5%, ubicando el barril de crudo intermedio de Texas (WTI) en los EEUU con una caída del 5,3% a los USD 98,65 para los contratos con compromisos de entrega en julio. Por su lado, la variedad Brent del Mar del Norte, con la misma fecha, cedió y quedó en 5,6%, a USD 105,10 el barril.

Y como consecuencia de ello, las acciones del sector, como YPF, bajaron 1,9% a USD 47,07, mientras Vista Energy cayó 5%.

NA