La historia de Emiliano Buendía, la figura de Aston Villa que se formó en Real Madrid y sueña con el Mundial 2026

Emiliano Buendía vivió la noche más importante de su carrera. El mediocampista ofensivo fue la gran figura del Aston Villa campeón de la Europa League tras convertir un golazo y asistir a Morgan Rogers en la goleada 3-0 frente a Friburgo en Estambul.

¡¡ESTÁS COMPLETAMENTE LOCO, EMILIANO!! ¡¡BUENDÍA Y UN ZURDAZO INCREÍBLE AL ÁNGULO PARA EL 2-0 DE ASTON VILLA VS. FRIBURGO EN LA FINAL DE LA #UELxESPN!!



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A sus 29 años, el marplatense atraviesa el mejor momento de su carrera y empieza a ilusionarse seriamente con una convocatoria de Lionel Scaloni para el Mundial 2026. Buendía integra la prelista de la Selección Argentina y ya había estado cerca de disputar Qatar 2022, aunque quedó afuera del corte final, pero esta vez el entrenador lo sigue de cerca y tiene chances concretas de formar parte de la nómina.

Formado en Mar del Plata, dio sus primeros pasos en el Club Cadetes, donde fue descubierto por el exdelantero Juan Esnáider, quien le abrió las puertas de España cuando apenas tenía 11 años. Allí realizó pruebas en el Real Madrid y pasó dos temporadas en las inferiores del gigante español antes de continuar su formación en Getafe.

La experiencia de Emiliano Buendía en Real Madrid duró dos años. (Crédito: Real Madrid)

Con el conjunto azulón debutó en Primera División en 2015 y hasta llegó a ser convocado por la selección juvenil de España. Sin embargo, su deseo siempre fue representar a la Argentina. En uno de los partidos entre Getafe y Barcelona, el propio Lionel Messi se lo preguntó cara a cara. «¿Querés jugar para España o para Argentina?», le consultó la Pulga. «Quiero jugar para Argentina. Quiero jugar con vos, es un sueño». respondió el marplatense.

Ese mismo año integró el plantel de la Selección Argentina Sub 20 que disputó el Mundial de Nueva Zelanda bajo la conducción de Humberto Grondona. Más adelante pasó por Cultural Leonesa y luego se reinventó en Inglaterra, donde brilló en Norwich hasta que Aston Villa pagó 35 millones de dólares por su pase en 2021.

Tras estar cedido en Bayer Leverkusen seis meses (desde enero a junio en 2025) y algunos altibajos en Birmingham, Buendía explotó definitivamente en este 2026. Fue decisivo en las semifinales ante Nottingham Forest y también en la final de la Europa League. Hoy, después de años de esfuerzo y lesiones, parece haberse ganado un lugar en la consideración de Scaloni para la gran cita en Estados Unidos, México y Canadá.