La frustración de Darwin Núñez tras la gran actuación de Dibu Martínez: «Nunca…»

Emiliano Martínez tuvo una actuación estelar bajo los tres palos del Aston Villa en el empate con el Liverpool en la Premier League. Tras el encuentro, el uruguayo Darwin Núñez habló sobre el duelo que perdió ante el arquero argentino.

El arquero, siempre atento para salir a cortar lejos si es necesario, estuvo rápido y se tiró a barrer como si fuera un defensor para evitar que el uruguayo quede solo frente al arco. Por eso, el uruguayo se llevó todas las críticas y ahora rompió el silencio.

¡DIBU SALIÓ A CORTAR! El arquero de Aston Villa y un cruce a tiempo ante la amenaza de Darwin Núñez.



📺 Mirá la #Premier en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/GVCQ4WFyb8 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 19, 2025

«Ni fui el mejor hace tres semanas ni soy el peor ahora. Si me caigo, me levanto. Nunca me van a ver bajar los brazos. Voy a dejar todo hasta el último día que me toque estar acá en Liverpool. Resiliencia», aseguró en su cuenta de X (exTwitter).

Mientras tanto, la Selección comandada por Marcelo Bielsa está cada vez más cerca de la fecha de Eliminatorias Sudamericanas en la que recibirá a la Selección Argentina. Así, Núñez y Martínez se reencontrarán.