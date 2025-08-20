La fuerte sanción que recibiría Gustavo Costas por su expulsión en el partido ante Tigre

Gustavo Costas recibiría una fuerte sanción luego de su expulsión en Racing-Tigre por insultar al árbitro Darío Herrera: sería suspendido por 4 fechas y sin posibilidad de redimirlo con el pago de una multa económica. El fallo oficial se conocerá en el Boletín este jueves.

El DT de la “Academia” le gritó “ladrón” al juez del encuentro tras la sanción de un penal y el gol del “Matador”. Desencajado, se fue discutiendo y peleando con el asistente. Tras ver la roja, el técnico de la Academia estalló y se metió al campo de juego para buscar el juez del encuentro.

"LADRÓN, LADRÓN"



Gustavo Costas explotó contra Darío Herrera y fue expulsado luego del empate de Tigre



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/W2jHG5nmg6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 16, 2025

Este jueves, AFA dará a conocer la sanción oficial en el Boletín del Tribunal de Disciplina y se oficializarían las cuatro fechas de suspensión: el entrenador no podría pagar una multa económica para poder volver al banco de suplentes antes por reincidencia.

Por otra parte, Darío Herrera también informó a su hijo Federico Costas en medio del escándalo. En este escenario, en caso de confirmarse la suspensión para Costas, es una incógnita quién será el principal responsable del equipo en el duelo contra Argentinos. Gonzalo Costas (su hijo) y Francisco Bersce son sus otros ayudantes de campo.

El antecedente reciente que involucra a Gustavo Costas

Durante la primera fecha del torneo, en el encuentro en el que Racing enfrentó a Barracas Central, Costas protagonizó una situación similar.

Sobre el final del partido, Maravilla Martínez convertía el gol de la victoria de la Academia, pero el árbitro Nicolás Lamolina retrotrajo la jugada, revisaron una falta en el área de Racing junto con el Var tomó la decisión de cobrar penal.

En el detalle, el delantero racinguista, había tocado en el área a Facundo Bruera y sin dudarlo cobro la pena máxima.