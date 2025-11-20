La hora de la verdad: el Karting con caja cierra la temporada en Fernández Oro

La espera se terminó. Este fin de semana, el Karting con caja disputará las fechas 6 y 7, para bajarle la persiana a la temporada 2025. El domingo se consagrarán los monarcas de las diferentes categorías: Máster, Varilleros, Senior, Junior, Pre Junior e internacional. También tendrá actividad la categoría Escuela, que siempre presenta un buen número de karts. La cita será en El Anfiteatro de Fernández Oro.

Así llegan a la definición

En la Internacional, Franco Rossomanno llega primero con 213,5 puntos, escoltado por Federico Ferrero (171) y Franco Battistuzzi (155,5). Las definiciones más ajustadas estarán en la Master y en la Pre Junior. En la primera, Oscar Rebolledo suma 190,5 puntos contra 174 de Denis Olivera. Alejandro Carrasco tiene 139,5 puntos. En la Pre Junior, Iker Medel acumula 202,5 puntos contra 190 de Liam Scalora y 151 de Camilo Ramírez.

Algo más de margen tienen Lucas López (Varilleros) que suma 222 puntos, contra 195,5 de su escolta Luciano Chamorro. En la Senior, Federico Ferrero le lleva 43 puntos a Julián Ortiz (194,5 contra 151,5). Por último, Ciro Suárez es el candidato en la Junior, ya que lidera el campeonato con 249,5 puntos, 21,5 más que su escolta Andrés Briane.

Bajo la órbita de la FNA, una gran temporada

La categoría, que meses atrás desembarcó en la órbita de la Federación Neuquina de Automovilismo, cierra una gran temporada. Como ya es habitual, se espera un gran número de inscriptos, con pilotos debutantes en la fecha del sábado. Cabe destacar que el domingo la carrera tendrá puntaje doble.

En las últimas semanas, la dirigencia de la categoría trabajó especialmente en el cuidado y mantenimiento de la pista del Anfiteatro de Fernández Oro, por lo que todo indica que será un gran cierre de temporada, con un importante número de máquinas.