Patricia Bullrich pidió que Victoria Villarruel de «un paso al costado» tras la fuerte discusión en el Senado

La interna de La Libertad Avanza (LLA) alcanzó su punto de ebullición tras la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Lo que debió ser un clima de celebración nacional terminó convirtiéndose en el escenario de una ruptura política sin retorno. El trasfondo fue la convocatoria a una sesión en el Senado para tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa estratégica para la Casa Rosada que la vicepresidenta Victoria Villarruel intentó frenar a toda costa.

La presión de la vicepresidenta por suspender el debate —argumentando que los senadores debían celebrar el pase a la final en sus provincias— encontró un muro infranqueable en la figura de Patricia Bullrich. La jefa del bloque oficialista defendió la necesidad de avanzar con el proyecto, lo que desató un intercambio de mensajes por WhatsApp que, al filtrarse, expuso la profundidad del enfrentamiento entre ambas.

El clímax de la confrontación llegó cuando Patricia Bullrich, ya sin rodeos y a través de sus redes sociales, lanzó una sentencia que funcionó como un ultimátum político. Sin mencionarla directamente por su nombre, la jefa del bloque oficialista escribió: «Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y no está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado».

Esta declaración, publicada poco después de que la sesión fracasara y se acordara un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, terminó de formalizar la ruptura entre la vicepresidenta y el núcleo que conduce la estrategia parlamentaria del Gobierno.

Victoria Villarruel acusó de «casta» a Bullrich y la acusó de filtrar los chats

Tras la difusión pública de los mensajes, la vicepresidenta salió a marcar territorio negando enfáticamente haber hecho pública la conversación y lanzando una dura acusación contra la jefa del bloque oficialista por las formas empleadas. «Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas», disparó en la red X, remarcando que esa maniobra responde a «métodos usuales de la casta».

El entorno de Bullrich, por su parte, interpretó que la maniobra de la vicepresidenta para postergar la sesión tuvo una clara «mala intención» para bloquear la agenda del Ejecutivo, evitando que la Ley de Propiedad Privada avanzara antes del receso invernal.

El cruce, confirmado por fuentes de Infobae, dejó al desnudo dos visiones irreconciliables. Por un lado, Villarruel cuestionó con dureza el capítulo sobre la extranjerización de tierras, acusando al Ejecutivo de pretender «vender el país» y «rifar» la soberanía territorial.

«No se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia», fustigó la vicepresidenta en el intercambio privado.

La réplica de Villarruel añadió una reivindicación de su legitimidad de origen. La vicepresidenta le reprochó a Bullrich su desembarco tardío en el espacio y la acusó de impulsar la ley por simple obsecuencia hacia Karina Milei. El intercambio, cargado de descalificaciones personales como «parásito», «casta» y «mal educada», terminó con Bullrich pronosticando el «comienzo y fin de una corta vida política» para la vicepresidenta.

Un historial de tensiones en la cima del poder

Este episodio no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de erosión que viene arrastrándose desde hace meses. La relación entre Villarruel y la mesa chica del Gobierno, integrada por Javier y Karina Milei, es hoy un campo minado. Desde la conformación del gabinete —donde la vice fue marginada de las carteras de Seguridad y Defensa— hasta las diferencias profundas por la candidatura del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, el vínculo institucional está prácticamente roto.

A esto se sumó la intervención de otros actores del ecosistema libertario. La diputada Lilia Lemoine se sumó a la embestida contra la vice, criticándola duramente por sus recientes declaraciones sobre las Islas Malvinas. Según Lemoine, las expresiones de Villarruel habrían generado un conflicto diplomático innecesario que la Selección Argentina, en medio de su campaña mundialista, debió soportar. «Por hacer populismo nacionalista embarra todo», lanzó la diputada.

El historial de tensiones es profundo. Según precisó La Nación, la relación comenzó a deteriorarse meses atrás; por ejemplo, en diciembre de 2024, la vicepresidenta criticó públicamente la actuación de Bullrich en el caso del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, y anteriormente la había cuestionado por la inauguración de un busto de Isabel Perón en el Senado.

Entre ambas existen vínculos cruzados: Pablo Walter, en la ANMaC, y Carlos Manfroni, exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, figuran como nexos comunes de una relación que hoy parece haber llegado a su fin.

Los chats de la discordia: la transcripción completa

Esta es la transcripción de los chats que se filtraron entre Villarruel y Bullrich, según reveló Infobae:

– Victoria Villarruel: “Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial”.

– Patricia Bullrich: “Para festejarlo”.

– VV: “Para vender el país. Nadie quiere festejar en el Senado. Que cada senador lo festeje en su provincia, con su familia, no votando una ley que es indignante por el capítulo de tierras”.

– PB: “Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío”.

– VV: “Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada”.

– PB: “Ni se venden tierras. Se desarrolla el país”.

– VV: “No se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia. La gente no tiene para comer. Están endeudados. Vayan a los pueblos en vez de digitar todo desde un despacho”.

– PB: “Yo estoy bien en la realidad. Y los argentinos quieren progresar, no ser más subdesarrollados, populistas, pobres. Cuántos kirchneristas habrán ido al Mundial”.

– VV: “Uds. nos quieren rifar. No seas hipócrita. Igual no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina. Preguntale a Viola, que se debe haber encontrado con ellos allá”.

– PB: “Si no te gusta, renunciá. Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís”.

– VV: “A mí también me votaron. Y no te votaron a vos. Así que agua y ajo. Lo que escribo es la realidad de la ley que vos estás empujando por obsecuente”.

– PB: “A mí me votaron 6.600.000 y después el 51% de la Ciudad”.

– VV: “Bueno, buena suerte, llegaste tarde y te querés venir a hacer la viva. Andá a chuparle las medias a Karina”.

– PB: “¡Chau! Chau, comienzo y fin de una corta vida política”.

– VV: “Problema mío. Ser un parásito y casta como vos no es mi ejemplo de vida. Chau”.

– PB: “Perdón, estaba festejando. Pero los buenos, como Messi, somos capaces de jugar muchos mundiales. Y para tu récord, nunca pensé que eras tan mal educada”.