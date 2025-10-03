Maxi Salas fulminó a Diego Milito tras la victoria de River sobre Racing: «Se portó muy mal conmigo»

Luego del triunfo del Millonario, el ex Racing se tomó un tiempo para decirle de todo al actual presidente de la Academia. Los detalles.

Maxi Salas apuntó contra Diego Milito tras la victoria de River: «Se portó muy mal conmigo»

River le ganó por 1-0 a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. El Millonario se repuso de las cuatro derrotas consecutivas y se llevó un duelo clave, que estuvo plagado de cruces.

Con gol de Maxi Salas a los 5 minutos del primer tiempo, el equipo de Gallardo supo aguantar la ventaja y se clasificó a semifinales, donde se enfrentará a Independiente Rivadavia. Luego del partido, el ex delantero de Racing expresó sus sensaciones y demostró su enojo contra Diego Milito.

Al ser consultado sobre por qué no festejó su gol, dijo: «Siempre con respeto a la gente. Lo que pasó, ya está, ya pasó. Hay que olvidar eso. Agradecido a la gente siempre. Por más que estén enojados conmigo, yo estoy agradecido a ellos, a Gustavo (Costas), que siempre me bancó«, resaltó.

Luego, el futbolista le dedicó unas palabras al ex presidente de Racing: «Agradecerle también a la dirigencia anterior, a Víctor Blanco que confió en mí». Tras estos dichos, el periodista le preguntó qué fue lo que ocurrió con esta comisión directiva: «Se portó muy mal conmigo. A los agradecidos, les deseo que les vaya bien siempre», sentenció.

El enojo de Agustín Almendra con Maxi Salas: «Anda para allá»

Tras el final del partido y sentenciado el triunfo de River sobre Racing, Maxi Salas se acercó a saludar a sus excompañeros, pero Agustín Almendra lo paró: lo empujó para que se fuera, lo que causó el enojo del delantero.

Ante esta actitud del ex Boca, Salas lo miró fijamente y lo insultó: «Chu… la v…«, le dijo. La respuesta de Almendra no tardó en llegar: «Anda para alla«. El cruce no pasó a mayores porque rápidamente varios futbolistas se acercaron a separarlos.

Maxi Salas recibió una dura sanción por su expulsión vs Riestra

El pasado domingo, River perdió 2-1 frente a Deportivo Riestra en el Monumental. Cuando el partido transitaba los últimos minutos, Maxi Salas fue expulsado con roja directa por insultar al juez de línea Pablo Gualtieri.

Este jueves por la tarde, cuando River estaba jugando su partido contra Racing, el Tribunal de Disciplina lo sancionó con dos fechas. De esta forma, se perderá el encuentro contra Rosario Central y el choque frente a Sarmiento de Junín. Aunque se espera que la dirigencia de River apele la sanción y se le reduzca a solo un partido.