La Liga Confluencia, en etapa de definición: cómo está la pelea por el Clausura, los ascensos y la permanencia

La Liga Deportiva Confluencia entró en etapa de definición. En la zona Campeonato del torneo Clausura, a falta de cuatro fechas la pelea por el título está al rojo vivo, mientras que en la zona baja de la tabla general la lucha por mantener la categoría no da tregua. Por su parte, en el Ascenso, dos equipos sueñan con dar el salto de categoría.



El temporal por lluvias en la región obligó a suspender la fecha 10 del Clausura y dejó en suspenso la pelea por la cima. En Primera, la última jornada, Deportivo Roca (20) cosechó un triunfo clave ante Cipolletti (11) en el Luis Maiolino que le permitió mantenerse puntero. Sin embargo, el Naranja no se puede relajar porque en la próxima fecha visitará a Argentinos del Norte (18), su clásico rival y escolta inmediato.

El Carcelero no tuvo un buen arranque en el torneo, pero se acomodó a tiempo. Además, el último fallo del Tribunal de Disciplina le otorgó los tres puntos del encuentro suspendido ante Catriel por insultos racistas de la parcialidad local hacia el árbitro le permitió volver a meterse de lleno en la pelea.

La décima fecha también tendrá su atractivo con el clásico reginense. Atlético Regina (17), que se ubica tercero, buscará una victoria ante Círculo Italiano (10) para mantener el sueño del tricampeonato mientras espera lo que suceda en Roca. Por detrás, están Unión (16), Petroleros Pampeanos (14) y La Amistad (13).

En cuanto a la tabla general, la definición por no descender se encuentra al límite. Fernández Oro ocupa el último lugar con 17 unidades y buscará sumar de a tres desesperadamente para acortar la brecha. Apenas por encima está Deportivo Huergo con 19 puntos, a dos de la zona más crítica. Círculo Italiano, ya sin posibilidades en el Clausura, debe hacerse fuerte ante su gente para defender la permanencia porque tiene 20 puntos y está a solo tres del conjunto orense y el Albiverde.

San Isidro y Chichinales sueñan con el ascenso

En la Segunda División, la última fecha fue clave para los punteros. Chichinales goleó 4-1 a Deportivo Godoy y sumó unidades vitales en la tabla anual para meterse de lleno en zona de ascenso directo con 42 puntos.

Deportivo Godoy y Chichinales protagonizaron un duelo clave por el ascenso a Primera. (Foto: Gentileza/Ariadna Heredia)

A falta de dos jornadas para el cierre, la tabla anual del ascenso tiene como líder e invicto a San Isidro con 43 puntos en 19 partidos. De cerca lo sigue Chichinales con 42 unidades y por ahora ocupan las dos plazas hacia Primera División. Un escalón más abajo persiguen Deportivo Godoy (39) y Experimental (37).