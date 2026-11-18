Foto: Alpine. El team ya se encuentra en Las Vegas, a la espera del comienzo de la actividad.

Se reaviva la esperanza. Aunque desde hace semanas los focos están puestos 100% en la próxima temporada, el equipo Alpine, donde compite el argentino Franco Colapinto, confirmó que presentará una importante mejora este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

Ambos A526, que vuelven a su estética original de 2026, dispondrán de una evolución en el motor Mercedes Benz, luego de una actualización que la empresa alemana llevó a cabo bajo el programa ADUO (Unidad de Desarrollo Adicional), el cual analiza la potencia de los impulsores de los cinco fabricantes y busca equidad de potencia para mejorar la competitividad.

El último estudio hecho por la Federación Internacional Automóvil (FIA) determinó que el motor Red Bull Powertrains-Ford es la unidad de combustión interna más potente de la parrilla, tras la tercera fase de análisis del programa.

El A526 cambiará la estética y tendrá más color rosa, en consonancia con los lineamientos de su principal sponsor.

Ese mismo estudio determinó que el motor Mercedes se encontraba entre un 2% y un 4% por debajo del motor referencial, una diferencia que habilitó a la casa alemana, proveedora del equipo oficial, Alpine, McLaren y Williams, a plantear dos actualizaciones adicionales sobre su propulsor; una para lo que resta de 2026 y otra para la temporada 2027.

Tras varios meses de desarrollo, la fábrica teutona informó que utilizará la primera de esas evoluciones en la carrera de Las Vegas, una vez asegurados de manera matemática los campeonatos de pilotos y de constructores.

Ello, para Alpine, podrá significar un importante salto en calidad en las calles de Las Vegas, donde la velocidad de punta, considerando las largas rectas, jugará un papel crucial. En ese sentido, tanto Colapinto como Gasly, que no penalizarán ante el cambio, podrán ilusionarse con mayor protagonismo competitivo en relación a carreras pasadas.

En la escuadra oficial, en tanto, la actualización del turbocompresor estará disponible únicamente para el flamante campeón mundial, Kimi Antonelli, dado que el uso del nuevo motor por parte de George Russell le implicaría una penalización de cinco posiciones en la grilla de largada.