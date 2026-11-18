En un contexto marcado por la expectativa y los movimientos del mercado, los bancos argentinos aplicaron un nuevo reajuste a sus tasas de interés. Esta actualización reconfiguró el mapa de rendimientos en la tercera semana de noviembre de 2026 por lo que encontrar una alternativa ideal para guardar el dinero vuelve a ser un desafío para los ahorristas, quienes se debaten continuamente entre el tradicional plazo fijo a 30 días y el creciente atractivo de las billeteras virtuales.

Plazo fijo: tasas, banco por banco hoy, 11 de noviembre 2026

Tras el último relevamiento, el comparador del Banco Central (BCRA) -que recaba las tasas nominales anuales que ofrecen las entidades financieras del país- reflejó un nuevo incremento en los rendimientos de los plazos fijos a 30 días.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos en Argentina, el Banco Macro volvió a liderar el ranking tras elevar su TNA al 21,5%, lo que representa una suba de 2 puntos porcentuales frente al 19,5% registrado la semana pasada.

A continuación, la lista actualizada:

Banco Macro: 21,5%

Banco Hipotecario S.A: 19,5%

Banco de la Nación Argentina: 19,25%

Banco Credicoop: 18,5%

Banco Galicia: 18,25%

Banco Santander: 18%

ICBC: 17,9%

Banco BBVA: 17%

Banco Patagonia S.A.: 16%

Por fuera de este top, el Banco Central relevó también los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destaca el Banco CMF S.A que paga una tasa nominal anual (TNA) del 24%.

Banco CMF S.A: 24%

Reba Compañía Financiera S.A: 24%

Banco Bica S.A: 24%

Banco de Comercio S.A: 24%

Banco Meridian: 24%

Crédito Regional Compañía Financiera S.A: 23,75%

Banco Mariva: 23,5%

Banco VOII: 23%

Banco del Sol S.A: 23%

Bibank: 21,5%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21%

Banco Masventas: 21%

Banco de la Provincia de Córdoba S.A: 20,75%

Banco del Chubut S.A: 20,5%

Banco Dino S.A: 20%

Banco de Formosa S.A: 19,5%

Banco Tierra del Fuego: 19%

Banco Julio S.A: 19%

Banco Comafi S.A: 19%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17%

Plazo fijo: cuánto gano si deposito $10 millones a 30 días

De acuerdo con el simulador oficial del Banco Nación, un plazo fijo tradicional de $10.000.000 constituido en una sucursal genera $135.616,44 de intereses al cabo de 30 días, con una TNA del 15,50%. Es decir, el total que se gana es de $10.135.616,44.

Si ese mismo depósito se realiza a través de home banking o de los canales electrónicos, la rentabilidad aumenta gracias a una TNA del 20%. En ese caso, el rendimiento asciende a $164.383,56 por el mismo periodo. De acuerdo a esto, el total que se gana es de $10.164.383,56.

La entidad bancaria recordó que el monto mínimo para realizar un plazo fijo es de $1.500 si se realiza en una sucursal y $500 si se hace por la web. En tanto, el mínimo del plazo deberá ser a 30 días, mientras que el máximo podrá ser a 370 días por sucursal y 720 días por el canal electrónico.