Pampa Energía formalizó la creación de Pampa AI, una nueva empresa dedicada al negocio de la inteligencia artificial (IA) y los data centers, en búsqueda de ampliar las oportunidades de desarrollo industrial asociadas a Vaca Muerta.

La medida se registró en el Boletín Oficial, que indica que Pampa Energía es la accionista única de la nueva firma y cuenta con un capital social inicial de $30 millones. Tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pampa AI contempla un amplio abanico de actividades vinculadas con la infraestructura tecnológica y energética. Entre ellas figura el desarrollo, la construcción, instalación, administración y operación de centros de datos y centros de cómputo de alto rendimiento destinados a inteligencia artificial, almacenamiento y procesamiento de información.

También podrá desarrollar y comercializar soluciones de software, plataformas de virtualización, ciberseguridad y ciencia de datos, además de prestar servicios de capacidad de cómputo. El estatuto incluye expresamente las modalidades de infraestructura como servicio (IaaS) y GPU-as-a-Service (GPUaaS), así como el entrenamiento y la inferencia de modelos de inteligencia artificial.

La sociedad también estará habilitada para adquirir, fabricar, ensamblar, importar y comercializar equipamiento tecnológico, como procesadores gráficos (GPU), procesadores centrales (CPU), servidores, aceleradores, sistemas de refrigeración, almacenamiento y redes de fibra óptica.

Su directorio estará conformado por Gustavo Mariani (presidente), Martin Miliavsky (vicepresidente), y María Carolina Sigwald (directora titular). La comisión fiscalizadora la constituirán José Daniel Abelovich, Germán Wetzler Malbrán y Tomás Arnaude.

El vínculo entre la inteligencia artificial y la energía

La nueva compañía estará integrada con el negocio energético de Pampa Energía. El estatuto contempla la posibilidad de adquirir, contratar, almacenar y utilizar gas natural, electricidad y otros combustibles, además de generar, autogenerar, cogenerar y almacenar energía eléctrica a partir de distintas fuentes.

También podrá comercializar electricidad y potencia y participar en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). De esta manera, la sociedad tendrá facultades tanto para desarrollar infraestructura informática como para intervenir en el abastecimiento energético necesario para sostener sus operaciones.

La creación de esta nueva empresa se conoce a poco más de un mes de que el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, presentara los planes del grupo para ingresar en el negocio de los centros de datos durante la Argentina Week, realizada en París a comienzos de octubre.

Marcelo Mindlin, durante su exposición en el Argentina Week de octubre. Foto: archivo.

«En Pampa ya contamos con 800 MW de generación eléctrica disponibles para un centro de datos en Vaca Muerta. Así como estamos agregando valor al gas a través del procesamiento de líquidos de TGS y de nuestra planta de urea, tenemos la oportunidad de dar un paso más: utilizar esa energía para abastecer la creciente demanda de la inteligencia artificial y desarrollar una nueva industria en la Argentina«, afirmó durante su presentación.

En ese encuentro, el empresario planteó la posibilidad de convertir a Vaca Muerta en un polo de infraestructura tecnológica y convocó a las grandes compañías globales del sector, conocidas como hyperscalers, a instalar sus centros de datos en la Cuenca Neuquina.

Según la compañía, el desarrollo de esta nueva actividad podría atraer inversiones, generar empleo calificado y abrir oportunidades para proveedores y profesionales argentinos. También aportaría nuevas divisas al país.