La pelota vuelve a rodar en el fútbol argentino: comienza hoy la Liga Profesional 2022

Cuando todavía resuenan los festejos del último campeón, Boca, hay que salir a la cancha otra vez. Hoy comienza la Liga Profesional 2022, que tendrá un apretado calendario de 27 fechas que deberá completarse antes del inicio del Mundial de Qatar 2022, que comenzará el 21 de noviembre.



El segundo campeonato argentino del año, finalizará el domingo 23 de octubre y comenzará hoy a las 20 en cancha de Lanús, con un duelo entre dos equipos cuya misión será salvarse del descenso.

Barracas Central y Central Córdoba abrirán el torneo de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El primer partido será importante para la pelea por la permanencia, que después de tres años tendrá dos descensos cuando concluyan las 27 fechas.



Los candidatos a priori son los que terminaron siendo protagonistas en la Copa de la Liga que terminó consagrando a Boca como campeón. Más allá de aparición de Tigre y Argentinos en las instancias finales, además del Xeneize asoman como principales animadores River, Racing y Estudiantes.



De todas maneras, la atención de Boca, el Millo y el Pincha por el torneo local dependerá y mucho de la progresión en la Copa Libertadores. Los equipos están en los octavos de final y por el momento allí radicará la atención de los tres.



La situación podría ser aprovechada por la Academia, al menos en el arranque del certamen, aunque el equipo de Fernando Gago viene golpeado tras quedar eliminado en la Sudamericana. “El semestre fue bueno desde la generación de una línea de juego, pero obviamente con el golpe de la eliminación”, declaró Gago en la conferencia de prensa llevada a cabo ayer al mediodía.



Los otros dos grades del fútbol argentino, San Lorenzo e Independiente, viven realidades muy diferentes al resto. El Ciclón y el Rojo, sumidos en crisis deportivas e institucionales, se enfrentarán mañana en el Nuevo Gasómetro.

El mal momento es de tal magnitud en Independiente que para jugar el clásico, tendría inconvenientes para conformar el banco de suplentes.



El DT Eduardo Domínguez continúa esperando por los refuerzos, mientras se le desarma el plantel con las bajas de Gonzalo Asís, Thomas Ortega y Gastón Togni, todos apartados por no ser tenidos en cuenta, y Domingo Blanco, Andrés Roa y Carlos Benavídez, quienes no renovarán su contrato y se irán libres a finales de junio.



«Nosotros observamos que los chicos más jóvenes tenían que seguir en otros clubes para buscar rodaje y los que se les vence el contrato los entrené hoy mismo, pero no puedo especular con que van a seguir o no. Ellos tres deben tomar una decisión» Eduardo Domínguez, entrenador de Independiente.

De cara al debut de mañana, el posible equipo continúa en evaluación y recién se podrá ver en el día de hoy un potencial once inicial.



San Lorenzo pasa una situación similar a la del Rojo en lo institucional, aunque en lo deportivo las esperanzas están depositadas en la llegada del nuevo DT, Rubén Darío Insúa.

“Vamos a intentar hacer un partido inteligente, nunca dejar de atacar y con disciplina técnica. El deseo es arrancar sumando de a 3”. El flamante DT de San Lorenzo, Rubén Insua, en la previa del duelo ante el Rojo



De todas maneras, hasta el momento el club azulgrana no pudo negociar ningún refuerzo para potenciar el plantel, así que el entrenador deberá arreglarse con lo que tiene.

El programa completo de la primera fecha

Hoy

20:00

Barracas Central vs. Central Cba.

Mañana

12:00

A. Tucumán vs. Colón

14:00

San Lorenzo vs. Independiente

16:30

Banfield vs. Newells

19:00

Patronato vs. Vélez

19:00

Platense vs. Godoy Cruz

21:30

Racing vs. Huracán

Domingo

13:00

Unión vs. Tigre

13:00

Talleres vs. Sarmiento

17:00

Estudiantes vs. Gimnasia

19:30

Boca vs. Arsenal

21:30

Defensa vs. River

Lunes

19:00

Rosario Central vs. Lanús

21:30

Argentinos vs. Aldosivi