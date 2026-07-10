España venció 2-1 a Bélgica sobre el final y se medirá con Francia en las semifinales del Mundial

De Ketelaere puso el 1-1 ante España con un anticipo de cabeza en el área. /AFP (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

España empata 1 a 1 con Bélgica por los cuartos de final del Mundial 20026. El primer tanto lo marcó a los 29 minutos, Fabián Ruiz para el conjunto español tras aprovechar un rebote largo de Courtois.

Los belgas lograron reaccionar en el tramo final de la primera etapa y llegaron a la igualdad con un cabezazo en el área de De Ketelare que anticipó a Cubarsí y envió la pelota al fondo de la red de Unai Simón para igualar el marcardor y dejar sin invicto al arquero español.

En el comienzo del encuentro los dos equipos intentaron pisar el área rival. Bélgica se animó a ser profundo con sus extremos. Con el correr de los minutos, España comenzó a controlar el juego a partir de la tenencia del balón.

A los 10’, La Roja llegó con peligro con un remate de Rodri en el área que fue rechazado por Nathan Ngoy.

A continuación, Bélgica se animó con una acción individual de Doku que generó peligro sobre el área española con un remate de Charles de Ketelaere que se estrelló en Cucurella.

A los 12, Oyarzabal recibió un pase de Cubarsí en el área e intenta sacar el disparo, pero el envío choca un defensor belga. Los jugadores de La Roja piden penalti, pero el árbitro dice que no.

Antes de la pausa, España avisó con Oyarzabal que recuperó la pelota en el área y cedió para Lamine Yamal, que sacó el disparo, pero sale desviado.

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Llegó el gol de Fabián Ruiz gracias una buena jugada colectiva y al rebote de Courtois para ponerse 1-0 ante Bélgica. pic.twitter.com/arWxpeMSxE — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

A los 29, España aceleró a fondo por la banda derecha y tras el centro al medio fue Dani Olmo el que sacó un remate y Courtois alcanzó a desviar, pero Fabián Ruiz tomó el rebote y mandó el balón al fondo de la red para el 1-0.

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🚨 𝗚𝗢𝗟 𝟮𝟴𝟰 DEL #MUNDIAL2026



🇧🇪 𝔹É𝕃𝔾𝕀ℂ𝔸 lo empata. Gol de De Ketelaere



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El empate de Bélgia llegó antes del cierre del primer tiempo con un anticipo de cabeza de De Keteraere que dejó sin chances a Unai Simón. Con el 1 a 1 se fueron al descanso.

En el complemento, Bélgica llegó a los 10’ con Doku que sacó un centro y la defensa española rechazó y le quedó aDe Cuyper, que sacó el remate que dio en el lateral de la red.

España comenzó a llegar con peligro tras el cuarto de hora. Lamine Yamal buscó a Oyarzabal en el área y el delantero remató con la marca encima y el balón dio en los pies de Courtois para irse al córner.

A los 21, El portero Courtois tuvo que reemplazado por una molestia muscular y Bélgica perdio a uno de sus pilares. Lo reemplazó Lammens. Esa variante resultó clave para el desenlace del juego.

Cuando se acercaba el tramo final ambos entrenadores movieron los bancos con varios ingresos. Yamal tuvo su chance a los 38 cuando recibió a las espaldas de la defensa belga, pero el control no es bueno y pierde la ocasión de rematar al arco.

¡¡NUEVAMENTE EL SALVADOR ES MIKEL!! ¡MERINO CAPTURÓ EL REBOTE QUE DIO LAMMENS Y MARCÓ EL 2-1 DE ESPAÑA VS. BÉLGICA CERCA DEL FINAL! Se lamenta Courtois desde afuera…



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Hasta que a los 43, Cubarsí ve un hueco y saca un disparo desde la frontal del área, Lammens detiene pero el rechazo lo tomó el ingresado Mikel Merino que llegó antes del cierre de los defensores belgas y tocó el balón para el 2-1 de España.

Por segunda vez, Merino apareció cerca del final para darle el triunfo a España y sacar el boleto a semifinales.