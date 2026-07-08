La prensa internacional se rindió ante Messi y la remontada de Argentina: «Es un mito»

Messi fue la gran figura de la remontada con una asistencia y gol para igual el partido.

La Selección Argentina sufrió pero se metió a los cuartos de final del Mundial 2026. La Albiceleste derrotó de manera heroica a Egipto por 3-2 y está nuevamente entre los 8 mejores de la cita internacional.

Tras la gran remontada del equipo de Scaloni, los principales medios del mundo se deleitaron con el partidazo vivido en Atlanta. La prensa internacional hizo foco en la redención de Lionel Messi, que erró un penal en el primer tiempo pero fue una de las figuras en la épica de la Albiceleste.

En España, Mundo Deportivo tituló «Faraón Messi«, haciendo una clara referencia al rival egipcio. En Brasil, O Globo eligió remarcar la vigencia de la Pulga: «Messi prolonga la era Messi«. O Estado de S.Paulo eligió el término “Sobrenatural” para definir la actuación de la selección argentina y su capitán

Mundo Deportivo y el juego con un símbolo egipcio.

En Francia, otro diario que jugó con el rival fue L’Equipe, que en su tapa colocó: «Los milagros del Nilo«. En Italia, Corrierre dello Sport se dedicó específicamente a la actuación del capitán argentino con títulos como «Messi es un mito» y «Oh, mi Dios«. Además, realizó una fusión con el nombre de otro ídolo nacional: «MaraLeo encanta al mundo con 39 años«.

Corriere dello Sport y sus varios titulares para Messi.

Además, la prensa mexicana también resaltó la magnitud de la remontada ante Egipto. El Universal colocó «Messi manda a volar a los Faraones«.

La tapa de O Globo.