La primera gran ovación de la noche: así fue la última entrada en calor de Messi con la Selección

Foto: Clarín. El primero de los muchos saludos del "10" para con la multitud presente en el Monumental.

Uno de los momentos más esperados de la noche y la primera gran ovación para el «10». Lionel Messi ya pisó el Estadio Monumental y desató la locura absoluta de los miles de fanáticos presentes para despedir a su máximo ídolo, que hoy disputa su último partido con la camiseta albiceleste.

El astro argentino salió al campo de juego junto al resto de sus compañeros, en lo que fue su última entrada en calor como jugador del seleccionado y en la cancha donde acumuló la mayor cantidad de participaciones con el elenco nacional.

Allí se produjo el primer gran «boom» desde el sector popular para con el rosarino. Aunque segundos después, la locura fue total al momento en que el alto parlante anunció la alineación titular y mencionó en último orden a Lionel Andrés Messi, con la icónica N°10.

¡ASÍ FUE LA ÚLTIMA SALIDA DE MESSI PARA HACER LA ENTRADA EN CALOR CON LA SELECCIÓN ARGENTINA! 🥹🇦🇷 https://t.co/8mXpBONcrC — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

Gritos, llantos y cánticos de todo tipo. El hincha comenzó a homenajear a Messi en su gran noche, la que marcará el punto final tras más de dos décadas junto a su amada Selección y a una de las etapas más gloriosas del fútbol argentino.

En esos minutos previos (el comienzo del partido ante Benín se atrasó) se pudo apreciar un Messi visiblemente emocionado, aunque intentando mantener la concentración como si se tratase de un partido por los puntos, con el nivel de profesionalismo que lo caracteriza.

El primero de los muchos emocionantes episodios de la noche de martes, con la presencia de su familia en el palco y sus compañeros de Qatar 2022 corriendo a su lado. Se espera que, una vez culminado el partido amistoso, el astro tome el micrófono y le hable al país.