Con la participación de unos mil corredores, se disputó la 11° edición de la Calvario Race en Moquehue con tres distancias: 15, 25 y 45 kilómetros.

La actividad de la competencia tuvo su primer día el viernes con la entrega de kits en el SAF de Villa Pehuenia. El sábado por la tarde fue la charla técnica.

Las tres distancias comenzaron a la par y proponían recorridos diferentes por algunos de los paisajes más representativos de la cordillera neuquina. Los senderos atraviesan bosques de araucarias, sectores de montaña y entornos naturales que forman parte de la identidad de la carrera.

Entre los puntos destacados de los circuitos estuvieron el cerro Colorado, con una cumbre cercana a los 1.900 metros, y La Bella Durmiente, que fue protagonista del recorrido de 45 kilómetros, con sectores por encima de los 2.000 metros de altura. También hubo un tramo por el cerro Chenque-Co, donde los corredores realizaron media cumbre.

En los 15K, el podio masculino fue para: Rodrigo Durán, Roberto Soto y Pablo Riffo tercero. Entre las mujeres, las tres mejores fueron: Cintia Morales, Carla Fuentes y Josefina Mariani.

En los 25K masculinos, Brian Kittler se quedó con la victoria y lo siguieron Nicolás Zambrano y Pedro Ancamil. En mujeres, se impuso Lorena Corvalán escoltada por Florencia D’Amelio y María Vaccarini.

En los 45K, la distancia principal de la competencia, el ganador entre los varones fue Francisco Quiroga. Completaron el podio José Campos y Pablo Aranibe. En la rama femenina, la primera en completar el recorrido fue Laura Schiel, seguida por Verónica Rodríguez y Hayde Torres.