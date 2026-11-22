La interna en la cúpula del Gobierno sumó un nuevo capítulo de tensión pública luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel cruzara con dureza al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno, a raíz de sus declaraciones televisivas sobre la pérdida de 32.000 empresas y la evolución del empleo y los salarios. A través de su cuenta en la red social X, la titular del Senado acusó al funcionario de pretender justificar «lo indefendible» y trasladó la discusión hacia los gastos de la cartera diplomática al exigir explicaciones por el «catering pantagruélico» pagado en Cancillería.

El reproche de Villarruel reavivó los cuestionamientos sobre las contrataciones del Ministerio de Relaciones Exteriores —como el convenio por $114 millones con la entidad dirigida por la esposa del ministro Federico Sturzenegger— y se inscribió en la seguidilla de enfrentamientos abiertos entre la vicepresidenta y la Casa Rosada tras la reciente visita del papa León XIV.

Qué dijo Quirno y el cruce de Villarruel

El episodio se originó durante la participación de Pablo Quirno en el programa Almorzando con Juana, conducido por Juana Viale, donde el periodista planteó que una gran parte de las pequeñas y medianas empresas del país no logra exportar o directamente cierra frente a la apertura del mercado externo. Ante la mención a la caída de 32.000 firmas, el canciller relativizó el dato y aseguró: «Cuando uno ve el detalle de las 32 mil empresas cerradas son muchas empresas unipersonales, de gente que pasó a ser autónoma y entonces ahí tenés también un aumento del empleo por ese lado. Tenés un aumento de los salarios reales muy importante en los salarios no formales. O sea, es tanta la presión impositiva que los diferentes gobiernos han tenido en el pasado que expulsa a la gente del sistema formal».

Este domingo, Villarruel citó en X un recorte en video con ese tramo de la entrevista y lanzó una crítica directa contra el titular del Palacio San Martín. «El Sr Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del Catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros«, escribió la vicepresidenta.

@GabrielAlfie15 @alzicarelli @lamesazaarg El Sr Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del Catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 22, 2026

La referencia volvió a poner bajo la lupa el manejo presupuestario de la diplomacia argentina. En febrero, causó polémica la adjudicación de un contrato de $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Formalizado mediante la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE (expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y procedimiento 26-0033-CDI25 en COMPR.AR), el acuerdo se tramitó como Adjudicación Simple por Especialidad tras registrarse una única oferta, con una vigencia de nueve meses prorrogables para capacitar en idioma inglés a 132 agentes: 110 participantes en cinco cursos regulares (Senior 3, Senior 4, Senior 5, Senior 6 y First Certificate) y 22 diplomáticos del ISEN en niveles B2 y C1, además de hasta 80 tests de nivelación, plataforma virtual, certificaciones y bibliografía de Oxford y Cambridge, con habilitación de un adelanto de hasta el 40% y dos pagos posteriores del 30%.

Aquel expediente, que tuvo como antecedente una orden de compra de marzo de 2024 por $55.388.180 sin Pacto de Integridad publicado, había motivado en febrero una defensa pública de Quirno en X —avalada y reposteada por el presidente Javier Milei— en la que sostuvo que Cancillería contrata a la AACI «desde 2018» y afirmó que «¡no hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario!».

Según explicó entonces el canciller y ratificó el entorno de Sturzenegger con un informe incorporado al trámite, al detectarse un «vínculo positivo» por matrimonio en la Declaración Jurada de Intereses se activó el procedimiento previsto en el Decreto 202/2017 con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA), revisión de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y firma de un Pacto de Integridad entre el Ministerio y la entidad privada.

El antecedente de Villarruel tras la visita del papa León XIV y la carpa VIP

El reclamo de austeridad lanzado por Villarruel escala luego del fuerte enfrentamiento que mantuvo con la Casa Rosada durante la gira del papa León XIV por la Argentina. Tras la multitudinaria misa celebrada en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, que convocó a más de 2,5 millones de fieles, Villarruel denunció en X que quedó marginada porque «nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad«, y desde el Senado añadieron que tampoco fue invitada a la recepción oficial en Balcarce 50 —donde sí estuvieron Patricia Bullrich y Martín Menem— ni a las ceremonias en Luján y Córdoba.

Desde el Ejecutivo desmintieron esa versión y filtraron a la prensa un correo electrónico enviado el 4 de noviembre a su secretaria, Guadalupe Jones, con pautas protocolares (vestir de negro y no llevar mantilla), además de una copia del código QR remitido el 7 de noviembre.

La respuesta del entorno de Villarruel a Clarín redobló la confrontación: «Es mentira. Es un escándalo. Karina no entiende lo que está pasando y por eso sigue con las peleítas. El Papa pidió saludarla por algo. No hacen nada al azar. El QR nunca fue habilitado por Presidencia». De hecho, en el encuentro con la dirigencia realizado en el Palacio Libertad (ex CCK), León XIV bajó las escalinatas y se detuvo a saludar a Villarruel y a estrecharle la mano mientras Milei evitó esperar al Pontífice y siguió de largo hacia la salida; horas después, la vicepresidenta también cruzó en X a militantes libertarios y a la diputada Lilia Lemoine por cuestionar la justicia social, principio que defendió con citas de la Doctrina Social de la Iglesia y del artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional.

En paralelo, el despliegue oficial para la visita papal quedó en el centro de las críticas por el gasto público y el montaje de una carpa VIP de 30 por 40 metros en Palermo con capacidad para 250 invitados especiales —dentro de un sector preferencial global de 3.500 asistentes— equipada con alfombras, aire acondicionado, baños exclusivos y un servicio de catering completo.

De acuerdo con los registros oficiales, el Estado nacional destinó casi $20.500 millones a la logística del evento —cifra que se sumó a los $3.024 millones aportados por la provincia de Buenos Aires en Luján, los más de $5.500 millones recaudados por la Iglesia católica y los US$ 3 millones ($4.710 millones) de patrocinio empresarial—, e incluyó una contratación directa bajo la figura de «Compulsa Abreviada por Urgencia» (expediente EX-2026-100096900-APN-DCYC#JGM, proceso 79-0012-CDI26) por $8.690 millones a favor de la productora DF Entertainment SA, de Diego Finkelstein, además de $3.090 millones para la transmisión oficial y la adjudicación de la custodia privada del predio a Tech Security SRL, firma vinculada a Martín y Eduardo «Lule» Menem.

Qué pasa con los salarios informales y el sector autónomo

Las dos afirmaciones centrales de Quirno en televisión —el traspaso de trabajadores al cuentapropismo con supuesto aumento del empleo y la fuerte mejora real de los salarios no formales— encuentran matices y desmentidas en las estadísticas oficiales del Indec y en los informes privados como de la consultora Equilibra.

En materia ocupacional, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al segundo trimestre de 2026 (difundida el 17 de septiembre de 2026 sobre 31 aglomerados urbanos que representan a 30,2 millones de habitantes) indica que la tasa de empleo permaneció virtualmente estancada en 45,0% (13,57 millones de ocupados), sin variación estadísticamente significativa frente al 44,5% del mismo período de 2025, mientras que la tasa de desocupación subió de 7,6% a 7,9% (1,16 millones de personas sin trabajo).

El informe oficial confirma una recomposición interna hacia modalidades más precarias: mientras la proporción de asalariados retrocedió del 72,4% al 70,5% del total de ocupados (y del 32,2% al 31,7% de la población total), los trabajadores por cuenta propia crecieron del 23,7% al 25,5% de los ocupados (y del 10,6% al 11,5% de la población total).

Lejos de implicar una mejora en la calidad laboral, ese desplazamiento estuvo acompañado por un incremento de un punto porcentual en la tasa de informalidad, que escaló al 45% de los ocupados (6,10 millones de trabajadores informales frente a 5,75 millones un año atrás): la informalidad específica entre los cuentapropistas trepó del 62,4% al 65,8%, y su peso dentro del universo de trabajadores no registrados aumentó 3,0 puntos porcentuales interanuales, del 34,3% al 37,3%.

En cuanto a los ingresos, el Índice de Salarios del INDEC de septiembre de 2026 (publicado el 13 de noviembre) registró en ese mes una caída nominal de 0,8% en el sector privado no registrado, frente a subas mensuales de 1,9% en el sector privado registrado y de 1,8% en el sector público (+3,5% en el ámbito nacional y +1,3% en el provincial), con un avance general de 1,3%. Si bien en la comparación interanual (45,8%) y acumulada en los primeros nueve meses del año (37,3%) los salarios informales exhiben variaciones nominales superiores a las del sector registrado (31,2% interanual y 23,8% acumulado; 22,7% en el privado registrado y 26,0% en el público), la nota metodológica del propio organismo advierte que la estimación del sector no registrado surge de la EPH con un rezago de cinco meses.

Por su parte, un relevamiento difundido por Equilibra precisó que en septiembre el ingreso real registrado —deflactado por el IPC con canasta actualizada de la ENGHo 2017/18— retrocedió 0,2% mensual y 2,2% interanual, con lo cual permanece 10,8% por debajo del nivel promedio de enero-septiembre de 2023.

Según la consultora, el ingreso disponible registrado de 14,5 millones de personas cayó 0,4% mensual y 4,2% interanual (16,9% abajo de enero-septiembre de 2023), arrastrado por bajas reales en los salarios públicos (-0,5% mensual y -5,7% interanual), los salarios privados formales del SIPA (-0,5% mensual y -3,4% interanual), la jubilación mínima con bono (-0,4% mensual y -8,8% interanual) y los haberes previsionales no mínimos (-0,1% mensual y -3,5% interanual).

Hacia octubre, cuando la inflación mensual actualizada se aceleró a 2,3% frente al 2% de septiembre, Equilibra proyectó una nueva caída o un empate en el mejor de los casos, dado que las jubilaciones subieron por debajo de la inflación (1,7% las no mínimas y 1,4% las mínimas con bono) y las paritarias privadas formales cerraron levemente por debajo del 2%.