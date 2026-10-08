«La seguridad rechazó a todo el mundo», reclamó el DT de Benín sobre la despedida de Messi

No todos se fueron contentos el pasado martes del Estadio Monumental, tras la última función de Lionel Messi con la Selección Argentina. Y es que el seleccionador de Benín, Gernot Rohr, alegó que su plantel se marchó frustrado ante la imposibilidad de poder acercarse al “10” en plena celebración.

El DT del conjunto africano aseguró que ninguno de sus jugadores logró conseguir ningún recuerdo del capitán ni de sus compañeros, a pesar de los intentos del equipo por intercambiar camisetas o conseguir una foto con la figura rosarina, en su última función con la albiceleste.

El técnico franco-alemán expuso los detalles del desencuentro en el programa Rothen s’enflamme, de la radio francesa RMC. “Fue demasiado difícil. Lo intentamos. Ese es el único punto negro: no les dieron nada a nuestros jugadores. Ni siquiera una foto de Messi”, afirmó Rohr.

Según su relato, la staff de seguridad del estadio impidió cualquier acercamiento del plantel beninés a los futbolistas de la Albiceleste tras el pitazo final.

“Ni siquiera nos dejaron entrar en su pasillo, ni en el vestuario. La seguridad rechazó a todo el mundo”, detalló. El entrenador destacó además que varios jugadores habían llevado sus propias camisetas con la intención de canjearlas, no solo con Messi sino también con otros futbolistas argentinos, pero ninguno logró el cometido.

“El único punto negativo es que LOS JUGADORES ARGENTINOS NO NOS DIERON NADA. Ni una foto con Messi, ni camisetas. Ni siquiera nos dejaron entrar al túnel y al vestuario. La seguridad se negó a dejarnos entrar. Lo intentamos todo, pero no conseguimos nada”. Gernot ROHR, DT de la Selección de BENÍN sobre la DESPEDIDA de Lionel MESSI 🔥🇧🇯🇦🇷 en @Rothensenflamme. https://t.co/dfnHCKkZa6 — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) October 8, 2026

El único que logró llevarse “algo” fue el propio Rohr, que pudo llevarse una camiseta propia de 2018 firmada por Lionel Scaloni. “Pude darle a Scaloni la camiseta de Messi de 2018 que tenía. Él me la firmó. Después me la devolvió. Eso es todo”, contó el entrenador, quien agregó que esperó media hora para recuperar la prenda autografiada.

Más allá de ese episodio del final, el combinado africano sí pudo tener un acercamiento a Messi y acercarle un presente en la previa del encuentro, al momento del sorteo. Su capitán, Sessi D’Almeida, le entregó en mano al rosarino una estatuilla que representa a las Amazonas del Dahomey, un cuerpo militar integrado exclusivamente por mujeres que formó parte del antiguo Reino de Dahomey, en el territorio del actual Benín.