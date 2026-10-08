Héctor Leineker, orgulloso de la actualidad de General Conesa

A pocos días de festejar el 157 aniversario de General Conesa el intendente Héctor «Tata» Leineker no ocultó su orgullo por recientes actividades que colocaron a la localidad «en el radar de la ganadería de la zona y también del país».

La exposición Ganadera, Comercial e Industrial, que también fue sede de la Nacional Patagónica de la raza Hereford, y el posterior remate de la raza Angus en la cabaña La Laguna fueron hitos importantes para la ciudad ubicada a 150 kilómetros de Viedma.

El jefe comunal resaltó que en la zona hay «cabañas campeonas en Palermo» y «nos estamos poniendo a nivel nacional y también internacional».

En un repaso ante Diario Río Negro sobre la actualidad de Conesa, Leineker dijo que «no es distinta a lo que pasa en el resto del país, con esta situación que tenemos con el sector del trabajo» pero valoró que «somos parte de una región ganadera que está en auge» y, además, «estamos agarrando un coletazo de la inversión del GNL, acá a 100 kilómetros, hay mucha gente de nuestra localidad trabajando y eso lo festejamos».

Leineker busca un cambio de rumbo a nivel provincial y nacional

El intendente es también vicepresidente del Congreso del Partido Justicialista de Río Negro y se refirió a la actualidad política. «A nivel nacional hace falta un cambio» porque «estamos tomando una dirección que nos lleva derecho a la pared» y «a nivel provincial estamos impulsando la candidatura de María Emilia Soria».

Sobre su colega de General Roca indicó que «está dando los primeros pasos caminando la provincia y recibiendo las primeras miradas que tenemos desde el partido para darle una opción a los rionegrinos».

Añadió que «la semana que viene nos juntamos con ella para diagramar la campaña y la propuesta para los rionegrinos» porque «podemos ser una opción para los rionegrinos» enfatizó.

Leineker detalló que «aprendimos mucho el año pasado, la unión que tuvimos nos llevó al triunfo y fue casi inédita en el peronismo a nivel nacional y fuimos también los únicos que ganamos» por eso «si logramos repetir lo del año pasado creo que María Emilia es la candidata natural del partido y vamos a encolumnarnos todos ahí».

Anticipó que «va a ser una elección seguramente de tercios y ahí somos muy competitivos».

En lo personal dijo que «hay que trabajar para buscar el bienestar social, la gente elige» y «en la política es como en un partido de metegol, le pegás a la pelotita y no sabés si va a entrar en el arco del rival o en el nuestro» por eso «será lo que tenga que ser».

Pero remarcó que «tengo dos gestiones como presidente del Concejo y dos gestiones como intendente, estoy orgulloso de todo lo que hice y estoy haciendo» y recordó que «de la plataforma que presentamos hace unos años atrás, cuando nos presentamos, hemos logrado todo; nos quedó solo la pavimentación que es algo muy caro y con el cambio de gobierno no hubo inversión que nos ayude, el resto lo hicimos todo».

Dijo que «lo que venga es yapa», «el pueblo me eligió cada vez que me presenté y estoy muy orgulloso» y para el futuro la idea es «seguir acompañando y estar en mi localidad».