La Justicia anuló el fallo que obligaba a una comunidad mapuche a devolverle tierras a Ginóbili y ordenó una nueva sentencia

La Cámara de Apelaciones 2 de Neuquén anuló la sentencia que había ordenado a la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao restituirle a Emanuel «Manu» Ginóbili la posesión de un terreno en Villa La Angostura. La Sala A, integrada por Pablo Furlotti, Manuel Castañón López y Nancy Vielma, resolvió por mayoría el 7 de octubre que el expediente vuelva al juzgado de origen para que otro magistrado dicte un nuevo fallo.

La decisión no reconoce derechos territoriales a la comunidad ni le quita la propiedad al exbasquetbolista. La Cámara no analizó el fondo del conflicto: concluyó que la sentencia anterior estaba tan mal construida que no podía sostenerse como acto judicial válido.

Por qué la Cámara anuló la sentencia sobre las tierras de Ginóbili

El fallo de primera instancia lo había dictado en octubre de 2025 el juez civil de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, que ordenó a la comunidad restituir en 30 días un terreno en el faldeo del cerro Belvedere. La sentencia buscaba cerrar dos causas acumuladas: una acción declarativa que Ginóbili inició en 2007 para que se confirmara la validez de su título, y una acción reivindicatoria de 2019 para recuperar la posesión del lote.

En el primer voto, al que adhirió Vielma, Furlotti señaló que sobre la acción declarativa el juez desarrolló sus argumentos pero nunca dejó escrita una decisión en la parte resolutiva. Lo calificó como «el vicio más grave» de la sentencia. También detectó una contradicción: el magistrado dijo que no podía determinar si la comunidad tenía un mejor derecho sobre las tierras, pero después, en la reivindicación, resolvió que no lo tenía porque no había acreditado la ocupación ancestral. «Ninguna decisión jurisdiccional puede preciarse de válida si se apoya en argumentos que se excluyen entre sí», escribió.

El voto suma otras fallas. La sentencia condenó a restituir el terreno a los «demás ocupantes», aunque Ginóbili ya había desistido de demandarlos. Además, no definió la situación de cuatro personas que intervinieron en el juicio y repartió las costas de manera ambigua.

Qué proponía el juez que votó en disidencia

Castañón López votó en contra de la nulidad. Propuso que la propia Cámara resolviera el fondo: confirmar la restitución del terreno contra la comunidad y declarar que el título de compraventa de Ginóbili es «un título perfecto». Para el juez, la ocupación tradicional de la tierra por parte de la comunidad no quedó acreditada; Ginóbili compró un bien que había estado en manos de privados, entre ellos su vendedor, José Salamida.

Con dos votos contra uno, esa postura quedó en minoría. Vielma, que fue convocada para desempatar, sostuvo que el nuevo Código Procesal Civil y Comercial Adversarial de Neuquén ordena expresamente reenviar la causa a otro juez cuando una sentencia anulada no se puede recomponer.

Cómo sigue la disputa entre Ginóbili y la comunidad Paichil Antriao

Ahora el expediente vuelve a Villa La Angostura, donde dictará sentencia el juez que corresponda según el orden de subrogancia. Las costas de la apelación quedaron en el orden causado, es decir, cada parte paga las suyas.

La comunidad sostiene que el lote forma parte de su territorio ancestral y que el Estado adjudicó esas tierras en 1902 a José María Paisil e Ignacio Antriao. Ginóbili compró el terreno en 2004, y según el fallo anulado, los integrantes de la comunidad ingresaron al lote en 2018.

Neuquén: el fallo completo sobre las tierras de Ginóbili en Villa La Angostura