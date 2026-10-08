Un hombre destrozó el frente de su casa en Centenario con una Ford Ranger para echar a su hija

Un insólito suceso tuvo lugar en la localidad de Centenario. Un hombre de 63 años chocó de manera intencional el frente de una vivienda con su camioneta. El incidente se produjo a raíz de un conflicto familiar y de milagro no se reportaron heridos.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Alfonsina Storni y Jorge Luis Borges a última hora del martes 6 de octubre. El impacto provocó importantes daños materiales y derribó parte de una pared.

Según la información difundida por el portal Centenario Digital, el sujeto a bordo de una Ford Ranger avanzó marcha atrás contra el domicilio y embistió la estructura. El fuerte estruendo alertó de inmediato a los vecinos del sector, quienes dieron aviso urgente al personal de la Comisaría N°52.

La intervención policial y el origen del conflicto

Al arribar al sitio, los efectivos policiales se encontraron con el autor de los daños y con su hija, una joven de 28 años. Durante los testimonios recabados en el lugar, el hombre relató que la propiedad le pertenece y que su hija, quien no reside allí en la actualidad, había ingresado con la intención de instalarse.

Tras la mediación de los uniformados, la joven decidió retirarse del domicilio para evitar una escalada de tensión en el conflicto familiar.

Este medio intentó contactarse con las autoridades correspondiente sobre las circunstancias del incidente, pero no obtuvo respuestas. Si bien circularon diversas versiones en las redes sociales durante la noche, los habitantes de la zona ratificaron la secuencia del choque ante las autoridades de la comisaría local, según reportó el sitio ya citado.