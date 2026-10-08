Un exgobernador de Santa Cruz sufrió un accidente la Ruta Nacional 3 al chocar con un guanaco

El exgobernador de Santa Cruz y exministro de Defensa y Seguridad de la Nación, Arturo Puricelli, protagonizó un fuerte accidente de tránsito durante la tarde del miércoles cuando transitaba por la Ruta Nacional 3. El hecho ocurrió mientras viajaba acompañado por su esposa.

El vehículo en el que viajaban circulaba a la altura del paraje Monte León cuando un guanaco se cruzó repentinamente sobre la calzada. Ante la maniobra imprevista del animal, el conductor no logró esquivarlo e impactó de lleno contra el ejemplar.

Como consecuencia de la colisión, el medio ADNsur informó que la parte delantera del automóvil sufrió importantes daños materiales en la zona del motor y el paragolpes. A pesar de la severidad del impacto, los sistemas de seguridad del rodado permitieron amortiguar el golpe sobre los ocupantes.

Este nuevo episodio volvió a encender las alarmas sobre una de las problemáticas viales más frecuentes en los caminos de la región patagónica. La presencia constante de fauna silvestre, en particular de guanacos que cruzan la calzada en áreas sin cerco perimetral, representa un peligro imprevisto para los conductores que transitan por las rutas provinciales y nacionales.

Foto: gentileza

Quién es Arturo Puricelli y cuál es su estado de salud

El viaje de Puricelli tenía como destino final la localidad de El Chaltén, un punto geográfico de especial significación para el dirigente político. El exgobernador tuvo su mandato en la provincia entre 1983 y 1987, fue el encargado de impulsar la fundación institucional de dicha villa turística en octubre de 1985.

Para descartar cualquier complicación de salud, Puricelli y su esposa fueron trasladados hasta la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. En el nosocomio local se les realizaron los estudios pertinentes de rigor, confirmándose posteriormente que se encontraban en buen estado general.

Tras el siniestro, personal médico y de asistencia vial se desplegó en el lugar para brindar las primeras atenciones a la pareja. Ambos ocupantes descendieron del coche por sus propios medios y no presentaron heridas de consideración a simple vista.