Nuevos cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores: los acusan de conspiración para cometer torturas en Venezuela

Estados Unidos presentó este jueves nuevos cargos de tortura contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que se suman al caso judicial que ya enfrentaba la pareja detenida en Nueva York.

Ambos fueron acusados de narcotráfico y tráfico de armas, luego de ser capturados en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero y trasladados a una cárcel en Brooklyn.

Cuáles son los nuevos cargos contra Nicolás Maduro y su esposa

Maduro, quien anteriormente fue acusado de participar en una conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos, ahora también enfrenta acusaciones de abusos contra los derechos humanos durante su mandato al frente del ejecutivo del país caribeño.

“Autorizó el uso de la tortura contra personas específicas y supervisó un sistema diseñado para utilizar la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medio de represión contra la oposición política”, dice la acusación revisada, que ahora acusa a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de conspiración para torturar.

Las acusaciones incluyen descargas eléctricas, palizas y asfixia por orden de Maduro.

La acusación formal afirma que miles de venezolanos fueron “acosados, amenazados, arrestados, procesados, agredidos, torturados o asesinados” por personas que actuaban a instancias del gobierno controlado por Maduro, y alega que los abusos incluyeron descargas eléctricas, palizas y asfixia. Según la acusación, Maduro autorizó métodos de tortura y amenazó personalmente con asesinar al hijo de un prisionero “como forma de tortura psicológica”.

Se envió un mensaje al abogado de Maduro solicitando comentarios; Flores se encontraba en el tribunal para una audiencia previamente programada, donde su abogado declaró que aún no había tenido tiempo de revisar las nuevas acusaciones. Tanto Maduro como Flores permanecen encarcelados en Nueva York desde principios de enero, cuando las fuerzas de seguridad los detuvieron en su domicilio de Caracas durante una redada nocturna.