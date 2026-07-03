La Selección Argentina de básquet venció a domicilio a Uruguay por las eliminatorias al Mundial

Facundo Campazzo fue uno de los más destacados de la Albiceleste con 18 puntos y 5 rebotes.

La Selección Argentina obtuvo un importante triunfo de visitante frente a Uruguay por las eliminatorias al Mundial 2027. La Albiceleste comenzó la tercera ventana de clasificatorias con una trabaja victoria en Montevideo por 91-76.

En el inicio, la selección nacional impuso sus condiciones en el primer cuarto (25-20). Pero los locales se acomodaron mejor y con un juego físico marcaron la diferencia y se fueron arriba en el entretiempo (44-41).

El partido recién se destrabó en el tercer periodo, donde Argentina mostró toda su jerarquía con una importante mejora defensiva y efectividad alta desde el perímetro. La gran figura del partido fue Leandro Bolmaro, que marcó 22 puntos y 3 asistencias en su regreso al seleccionado. Otros que se destacaron fueron Gabriel Deck (19 puntos y 7 rebotes) y Facundo Campazzo (18 unidades).

Con esta victoria, el equipo de Pablo Prigioni tiene un registro de 4-1 y ya aseguró la clasificación a la siguiente etapa de las Eliminatorias. El próximo martes, Argentina viajará a Panamá para cerrar la primera fase frente al conjunto local. Será un partido clave para terminar lo más arriba posible en el grupo (actualmente está 2°).

Bolmaro fue el MVP en la noche uruguaya.

Los tres mejores de este grupo (Uruguay, Argentina y Panamá) se medirán en la segunda ronda con los tres mejores ubicados de la zona B (Canadá, Jamaica, Puerto Rico o Jamaica). Allí, se armará un grupo de seis equipos donde los rivales que compartieron grupo en la primera ronda no se volverán a enfrentar. Los tres mejores de esta segunda fase clasificarán al Mundial.