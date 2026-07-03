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La Selección Argentina de básquet venció a domicilio a Uruguay por las eliminatorias al Mundial

El equipo de Pablo Prigioni le sacó el invicto a la Celeste en Montevideo. Cerrará la primera fase de las clasificatorias el próximo martes. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Facundo Campazzo fue uno de los más destacados de la Albiceleste con 18 puntos y 5 rebotes.

Facundo Campazzo fue uno de los más destacados de la Albiceleste con 18 puntos y 5 rebotes.

La Selección Argentina obtuvo un importante triunfo de visitante frente a Uruguay por las eliminatorias al Mundial 2027. La Albiceleste comenzó la tercera ventana de clasificatorias con una trabaja victoria en Montevideo por 91-76.

En el inicio, la selección nacional impuso sus condiciones en el primer cuarto (25-20). Pero los locales se acomodaron mejor y con un juego físico marcaron la diferencia y se fueron arriba en el entretiempo (44-41).

El partido recién se destrabó en el tercer periodo, donde Argentina mostró toda su jerarquía con una importante mejora defensiva y efectividad alta desde el perímetro. La gran figura del partido fue Leandro Bolmaro, que marcó 22 puntos y 3 asistencias en su regreso al seleccionado. Otros que se destacaron fueron Gabriel Deck (19 puntos y 7 rebotes) y Facundo Campazzo (18 unidades).

Con esta victoria, el equipo de Pablo Prigioni tiene un registro de 4-1 y ya aseguró la clasificación a la siguiente etapa de las Eliminatorias. El próximo martes, Argentina viajará a Panamá para cerrar la primera fase frente al conjunto local. Será un partido clave para terminar lo más arriba posible en el grupo (actualmente está 2°).

Bolmaro fue el MVP en la noche uruguaya.

Los tres mejores de este grupo (Uruguay, Argentina y Panamá) se medirán en la segunda ronda con los tres mejores ubicados de la zona B (Canadá, Jamaica, Puerto Rico o Jamaica). Allí, se armará un grupo de seis equipos donde los rivales que compartieron grupo en la primera ronda no se volverán a enfrentar. Los tres mejores de esta segunda fase clasificarán al Mundial.


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La Selección Argentina obtuvo un importante triunfo de visitante frente a Uruguay por las eliminatorias al Mundial 2027. La Albiceleste comenzó la tercera ventana de clasificatorias con una trabaja victoria en Montevideo por 91-76.

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