Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre del GP de Silverstone

Colapinto buscará en Silverstone volver a los puntos tras una carrera para el olvido en Austria.

Franco Colapinto completó la única práctica libre del Gran Premio de Silverstone y terminó en la 11° posición. En un fin de semana con carrera Sprint, los pilotos solo tienen una sesión de entrenamiento para condicionar los monoplazas a un fin de semana con gran actividad en pista.

En el arranque del entrenamiento, todos los pilotos salieron a la pista con neumáticos duros. En los primeros minutos, el viento fue el gran protagonista. Ráfagas de hasta 20 km/h complicaron la puesta a punto de los autos en el circuito.

En el primer tramo de la práctica, a Colapinto le costó encontrar el ritmo y marcó su mejor vuelta en 1:33.612 para ubicarse en la 17° posición. En la misma situación estuvo Gasly, que fue tres décimas más rápido que el pilarense en ese momento.

Franco intentó mejorar pero no pudo hacerlo con este compuesto. A falta de 15 minutos para el final, la mayoría de los pilotos pasaron a utilizar gomas blandas, realizando una prueba piloto de las clasificaciones del fin de semana.

Colapinto fue a boxes y regresó al circuito con neumáticos medios. Con una gran vuelta, subió considerablemente su ubicación: pasó de estar 22° al 8° lugar, con un tiempo de 1:30.966, el mejor registro del argentino en la sesión. A lo largo del entrenamiento, completó 28 vueltas en Silverstone.

Por otro lado, Pierre Gasly cerró una floja práctica, ya que finalizó en la 21° colocación con 1:33.019. Cabe destacar que el francés no cambió de neumático y estuvo toda la hora con duros.

El mejor de la FP1 fue Lewis Hamilton, que consiguió un tiempo de 1:29.260. Completaron el podio Kimi Antonelli y Charles Leclerc.

El próximo desafío del argentino será la clasificación de la carrera Sprint, programada para las 12:30 (hora Argentina). Allí, el objetivo de los Alpine será avanzar a la Q2 e intentar entrar a la Q3, para salir entre los 10 mejores puestos de la parrilla.

Horarios del Gran Premio de Silverstone

Viernes

Sprint Qualy: 12:30 hs.

Sábado

Sprint Race (17 vueltas): 8:00 hs.

Clasificación: 12:00 hs.

Domingo