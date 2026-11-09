La sorpresa futbolera que recibió el Papa León XIV durante su recorrida por Argentina

El Sumo Pontífice se lleva de regalo una camiseta de Estudiantes de La Plata.

El Papa León XIV no podía pasar por Argentina sin llevarse de regalo una camiseta de fútbol. El obsequio se lo entregó una periodista platense durante su recorrida por el Cottolengo Don Orione de Claypole. Además, el Pontífice pasó por las inmediaciones de un club de Primera.

La protagonista del momento fue Marita Duarte, quien aprovechó el encuentro con el máximo referente de la Iglesia católica para sorprenderlo con el regalo de una camiseta de Estudiantes de La Plata.

“Una camiseta de Estudiantes de La Plata, con amor y para usted”, le expresó al momento de entregarle la casaca. El Pontífice recibió el regalo con una sonrisa y respondió: “Muchas gracias”. La escena fue compartida en redes sociales.

🇦🇹✝️ ¡La camiseta de Estudiantes de La Plata, en manos del Papa León XIV! En su visita a Argentina, el Santo Padre recibió un regalo de una hincha de #EDLP. 📹 @smravenna https://t.co/yadQyeqfo8 — La Voz Albirroja (@Lavozalbirroja) November 9, 2026

El episodio ocurrió durante una jornada que reunió a miles de fieles. En su paso por la institución, León XIV saludó a los presentes, escuchó los testimonios de algunos residentes y brindó un discurso.

El fútbol argentino también estuvo presente en otros momentos de su recorrido. Durante su regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires, varias personas lo esperaron con camisetas de distintos equipos. Entre ellas se destacó la de la Selección Argentina. Además, el recorrido incluyó las inmediaciones del estadio de River Plate.

El Papa León XIV pasó por las inmediaciones del Monumental

Cuando el Sumo Pontífice regresaba a la Ciudad de Buenos Aires después de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. A bordo de su vehículo oficial, ingresó por el Puente Labruna y continuó por Figueroa Alcorta, en un recorrido que lo llevó frente al estadio del Millonario.

El Papa León XIV PASÓ por nuestro estadio 🙏🐔 https://t.co/UzkmiFq9en — River Play Digital (@RiverPlay_OK) November 9, 2026

Las imágenes del traslado no tardaron en circular por las redes sociales, donde los simpatizantes aprovecharon la coincidencia para hacer referencias futboleras. En medio de una temporada complicada, la presencia del máximo referente de la Iglesia Católica cerca de la cancha fue interpretada con humor como una posible bendición para lo que viene.

Con información de TyC Sports