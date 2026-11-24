La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) canceló el homenaje al exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho, previsto para el 10 de diciembre, tras cuatro días de polémica y fuertes cuestionamientos políticos y académicos.

Finalmente, la UBA canceló el homenaje a Mario Santucho

Según detalló La Nación, la decisión se tomó durante una reunión extraordinaria del Consejo Directivo, realizada por Zoom, en la que se resolvió derogar la medida que había autorizado la actividad. La votación terminó con 15 votos a favor de la cancelación y uno en contra. El consejero Santiago Martínez, de la agrupación La Mella, ligada a Patria Grande, fue el único que rechazó la revocación.

En el debate hubo autocríticas de algunos representantes por la aprobación inicial del reconocimiento, aunque no se plantearon sanciones contra sus promotores, como había reclamado el Gobierno nacional. Parte del Consejo, además, denunció una supuesta “operación mediática” contra la decana Ana Arias y defendió la iniciativa original.

El homenaje, impulsado por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de Sociología, contemplaba la inauguración de una escultura y palabras de su hijo, Mario Santucho.

La controversia escaló luego de que la Secretaría de Políticas Universitarias solicitara al rector Ricardo Gelpi suspender el acto y aplicar sanciones. También el vicerrector Emiliano Yacobitti se había manifestado en contra.

La resolución que avalaba la actividad destacaba el recorrido de Santucho como actor político, sin mencionar su participación en atentados y operaciones armadas del PRT-ERP durante la década del 70.