La UEFA suspendió a Prestianni: se perderá el partido ante Real Madrid

El martes pasado, Real Madrid visitó a Benfica por la ida del repechaje de la Champions League. Vinicius Júnior marcó el único gol del encuentro y, tras su festejo, el árbitro activó el protocolo antirracismo.

El delantero brasileño acusó a Gianluca Prestianni de haberle dicho “mono”, motivo por el cual el juez principal detuvo el partido para evaluar la situación. Al no poder comprobarse lo denunciado en ese momento, el juego continuó con normalidad y el Merengue se impuso por 1 a 0.

Sin embargo, en las últimas horas la UEFA resolvió suspender de manera provisional al futbolista argentino. Como consecuencia, Prestianni no podrá disputar el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, este miércoles 25 de febrero, lo que representa una baja sensible para el equipo dirigido por José Mourinho, ya que el extremo venía siendo titular habitual.

Según comunicó oficialmente el organismo europeo, la decisión fue adoptada por el Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) tras recibir un informe preliminar del inspector designado para analizar lo ocurrido el pasado 17 de febrero de 2026, en el encuentro disputado en el estadio Estádio da Luz.

La medida se basa en una presunta infracción inicial del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario, que contempla sanciones por comportamientos discriminatorios. Desde la UEFA aclararon que se trata de una suspensión preventiva, que no constituye una resolución definitiva, y que el fallo final se conocerá una vez concluida la investigación y evaluadas todas las pruebas disponibles.

En ese sentido, la sanción implica que Prestianni quedará automáticamente inhabilitado para disputar el próximo partido correspondiente a competiciones UEFA para el que estuviera habilitado. Además, el organismo adelantó que brindará nuevas precisiones cuando el proceso disciplinario avance.

De acuerdo a la información publicada por ESPN, el futbolista argentino sostuvo en su declaración que el término utilizado durante el cruce fue “maricón” y no “mono”. No obstante, el expediente disciplinario aclara que tanto expresiones homófobas como racistas están contempladas dentro de las conductas sancionables y pueden derivar en penas mínimas de diez partidos, según el reglamento vigente.

Mientras tanto, el caso permanece abierto y promete nuevas derivaciones. Por ahora, la UEFA fijó una postura clara: ante una denuncia de esta gravedad, la investigación sigue su curso y las primeras medidas disciplinarias ya están en marcha.