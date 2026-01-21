Asi será el Mundialito 2026, con la participación de 254 equipos y más de 4.000 chicos

El Mundialito 2026 ya comenzó y el 1° conoceremos a todos los campeones. (Foto de archivo: Juan Thomes)

Este miércoles 21 de enero, a partir de las 20 en el Luis Maiolino, será la ceremonia de inauguración de la edición 38° del Mundialito. La categoría central es la 2013, pero habrá ocho categorías más participando: 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019/2020.

Además de la sede del Deportivo Roca, anfitrión tanto en el Luis Maiolino como en el Complejo Deportivo Roca, habrá otras subsedes: Sol de Mayo (Viedma), Independiente (Río Colorado), Sportman (Choele Choel), Deportivo Huergo, Cervantes, Unión Alem Progresista (Allen), La Amistad (Cipolletti), Independiente (Catriel) y Puerto Moreno (Bariloche).

Todas las subsedes albergarán, por lo menos, algunos partidos de la categoría central, que cuenta con 60 equipos, repartidos en 11 zonas. La mayoría de los clubes son de la región, con la presencia estelar de tres equipos de AFA: Estudiantes de La Plata (jugará en Sol de Mayo de Viedma), Argentinos Juniors (Unión de Allen) y Lanús (Deportivo Roca).

Desde la 2011 hasta la 2014, los partidos se disputan en cancha de 11, con 25 minutos por tiempo y 5 de descanso, con árbitro y jueces de línea. En 2015, también se juega 11 contra 11, con dos etapas de 25 minutos, pero en media cancha y con arcos chicos. En tanto, los más chicos (2016 a 2019/2020) juegan 9 vs 9, con tiempos de 20 minutos y 5 de descanso.

Para la ceremonia de inauguración, el precio de las entradas será $10.000 para personas mayores de 13 años y $7.000 para jubilados y menores de 8 a 12 años. Además, los menores de 7 años y las personas con discapacidad no deberán abonar.

En Roca, los partidos, desde el jueves, tendrán un valor de: $5.000 para personas mayores de 13 años, $3.000 para jubilados y menores (8 a 12 años). El costo puede variar según la sede.

¿Cuando comienzan los partidos?

En Bariloche, en la subsede de Puerto Moreno, sonó el primer pitido inicial. El martes 20 de enero, en el debut absoluto de la categoría central, por la Zona 11, Atlético Chicago goleó 5 a 0 a Cruz del Sur y San Esteban venció 1 a 0 a Puerto Moreno.

Luego, en otras subsedes, los encuentros comenzarán este miércoles 21. En General Roca, en tanto, hoy será la inauguración oficial, a partir de las 20, y el único partido del día será entre Lanús y la Asociación Deportiva Chos Malal. Más de 100 equipos formarán parte de la tradicional ceremonia de apertura.

Cada sede albergará las fases regulares de las distintas zonas y algunos partidos eliminatorios. En las semifinales, a disputarse el sábado 31, los cuatro mejores equipos se reunirán en el Luis Maiolino. Por último, la gran final será el domingo 1° de febrero.

Las instituciones participantes