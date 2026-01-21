Asi será el Mundialito 2026, con la participación de 254 equipos y más de 4.000 chicos
La emblemática competencia tiene su ceremonia de inauguración este miércoles 21 de enero en el Luis Maiolino. Sin embargo, la actividad dentro de la cancha ya comenzó.
Este miércoles 21 de enero, a partir de las 20 en el Luis Maiolino, será la ceremonia de inauguración de la edición 38° del Mundialito. La categoría central es la 2013, pero habrá ocho categorías más participando: 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019/2020.
Además de la sede del Deportivo Roca, anfitrión tanto en el Luis Maiolino como en el Complejo Deportivo Roca, habrá otras subsedes: Sol de Mayo (Viedma), Independiente (Río Colorado), Sportman (Choele Choel), Deportivo Huergo, Cervantes, Unión Alem Progresista (Allen), La Amistad (Cipolletti), Independiente (Catriel) y Puerto Moreno (Bariloche).
Todas las subsedes albergarán, por lo menos, algunos partidos de la categoría central, que cuenta con 60 equipos, repartidos en 11 zonas. La mayoría de los clubes son de la región, con la presencia estelar de tres equipos de AFA: Estudiantes de La Plata (jugará en Sol de Mayo de Viedma), Argentinos Juniors (Unión de Allen) y Lanús (Deportivo Roca).
Desde la 2011 hasta la 2014, los partidos se disputan en cancha de 11, con 25 minutos por tiempo y 5 de descanso, con árbitro y jueces de línea. En 2015, también se juega 11 contra 11, con dos etapas de 25 minutos, pero en media cancha y con arcos chicos. En tanto, los más chicos (2016 a 2019/2020) juegan 9 vs 9, con tiempos de 20 minutos y 5 de descanso.
Para la ceremonia de inauguración, el precio de las entradas será $10.000 para personas mayores de 13 años y $7.000 para jubilados y menores de 8 a 12 años. Además, los menores de 7 años y las personas con discapacidad no deberán abonar.
En Roca, los partidos, desde el jueves, tendrán un valor de: $5.000 para personas mayores de 13 años, $3.000 para jubilados y menores (8 a 12 años). El costo puede variar según la sede.
¿Cuando comienzan los partidos?
En Bariloche, en la subsede de Puerto Moreno, sonó el primer pitido inicial. El martes 20 de enero, en el debut absoluto de la categoría central, por la Zona 11, Atlético Chicago goleó 5 a 0 a Cruz del Sur y San Esteban venció 1 a 0 a Puerto Moreno.
Luego, en otras subsedes, los encuentros comenzarán este miércoles 21. En General Roca, en tanto, hoy será la inauguración oficial, a partir de las 20, y el único partido del día será entre Lanús y la Asociación Deportiva Chos Malal. Más de 100 equipos formarán parte de la tradicional ceremonia de apertura.
Cada sede albergará las fases regulares de las distintas zonas y algunos partidos eliminatorios. En las semifinales, a disputarse el sábado 31, los cuatro mejores equipos se reunirán en el Luis Maiolino. Por último, la gran final será el domingo 1° de febrero.
Las instituciones participantes
- Deportivo Roca
- Asociación Atlética Argentinos Juniors
- Estudiantes de La Plata
- Lanús
- Gavas FC de Choele Choel
- Deportivo Huergo
- Escuela Municipal de Cervantes
- Escuela Libero de Cervantes
- Aston Villa FC de Cervantes
- Libanés de Maquinchao
- Huahuel Niyeo de Ingeniero Jacobacci
- Escuela Municipal de Sierra Colorada
- Escuela Municipal de Los Menucos
- Belgrano de Los Menucos
- CIMAC
- Argentinos del Norte
- Unión Deportiva Catriel
- Unión Alem Progresista de Allen
- Fernández Oro
- Cipolletti
- Asociación Deportiva Centenario
- Patagonia de Neuquén
- Deportivo Hilario Ascasubi de Buenos Aires
- Juventud Unida Agraria de Algarrobo
- Independiente de Río Colorado
- Mallín Nehuén de Maquinchao
- La Adela de La Pampa
- Asociación Deportiva Chos Malal
- Los Chicos del Barrio FC de Caviahue
- Talleres de San Antonio Oeste
- Pumas de Catriel
- Escuela Roma de Catriel
- Independiente de Catriel
- La Amistad de Cipolletti
- Almafuerte de Cipolletti
- Titanes del 2 de Agosto de Cipolletti
- Olimpia DC de Cipolletti
- La Vecicanterita de Cipolletti
- Obrero Dique de Barda del Medio
- Puerto Moreno de Bariloche
- Cruz del Sur de Bariloche
- Atlético Chicago de Bariloche
- San Esteban de Bariloche
- Sol de Mayo de Viedma
- Deportivo Patagones
- Almirante Brown de Viedma
- Santos FC de Viedma
- Santa Clara de Viedma
- Inalauquen de Viedma
- Defensores de Buena Parada
- Atlético Río Colorado
- Villa Mitre de Río Colorado
- Jorge Newbery de Patagones
- Defensores de Viedma
- Asociación Deportiva Cultural de Viedma
- Villa Arana
- Unión de Barrios
- Villa Unión de Choele Choel
- Chimpay
- Atlético Lamarque
- Monumental Argentino de General Conesa
- Sportsman de Choele Choel
- Villa Congreso de Viedma
- Boquenses de San Antonio Oeste
- Excursionistas de Roca
- CECAP de Roca
- Escuela ATSA de Roca
- Tiro Federal de Roca
- Escuela La Red de Roca
- Los Unicos de Roca
- Deportivo Noroeste de Roca
- Escuela Real Academia de Roca
- Escuela de Puente Cero
- Barrio Norte de Roca
- La Cuadrita de Roca
- Escuela Napoles
- Escuela Los Pulpitos
- Sportivo Patagonia de Roca
- Los Picantitos de San Antonio Oeste
- San Cayetano de Roca
- Escuela El Balón de Roca
- Almafuerte de Choele Choel
- Puente Molina
- Italia Unida de Roca
- Sportivo Belisle
- Colonia 17 de Quinta 25 de Roca
- Los Humildes de Cipolletti
