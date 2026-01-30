Sportsman de Choele Choel es el primer campeón del Mundialito: hoy se disputa otra final

La edición 38° del Mundialito ya tiene a su primer campeón. Sportsman de Choele Choel venció a Deportivo Huergo por 2 a 0 en el último partido de la jornada del jueves, en el Estadio Luis Maiolino, y se consagró en la categoría 2011.

El Rojo dominó el torneo de principio a fin. En la fase de grupos, en la que fue local, ganó los seis partidos que disputó ante Atlético Lamarque, Monumental Argentino, Atlético Río Colorado, Villa Unión, Almafuerte y Sportivo Belisle, anotando 13 goles y recibiendo tan solo uno.

En las semifinales derrotó, también en su cancha, a Asociación Deportiva Cultural de Viedma por 4 a 2. El broche de oro llegó ante Deportivo Huergo: Sportsman jugó un partidazo y se quedó con el título.

Por su parte, Deportivo Huergo venía de vencer a Deportivo Roca Naranja en semifinales. Tras el empate 1 a 1 en el tiempo regular, se impuso por 4 a 2 en la tanda de penales.

El partido por el tercer y cuarto puesto, entre el Naranja y Cultural, fue para la visita. El conjunto de la capital rionegrina le ganó 2 a 1 al anfitrión y completó el podio de la 2011.

Las otras categorías

La 2012 también entró en su etapa decisiva. Deportivo Huergo repitió presencia en la final y en esta categoría se enfrentará con Sol de Mayo de Viedma, este viernes 30 de enero en el Estadio Luis Maiolino.

Los huerguenses vencieron a Deportivo Roca Azul por 2 a 0 en las semifinales del jueves, mientras que los de Viedma derrotaron a Deportivo Roca Naranja, también por 2 a 0. De esta manera, esta noche se disputará el encuentro por el tercer y cuarto puesto entre los dos equipos que representan al anfitrión.

La 2014 disputará este viernes por la noche sus semifinales. Defensores Naranja de Viedma se cruzará con CECAP Rojo, mientras que Unión Alem Progresista Azul se medirá con Argentinos del Norte.

Los partidos se jugarán en General Roca, al igual que las semifinales de la 2015 (Defensores de Viedma – Lanús y Escuela Líbero – Deportivo Huergo Blanco) y de la 2016 (Deportivo Huergo Verde – Defensores de Viedma y Argentinos del Norte – Argentinos Juniors).

A su vez, este viernes también se disputarán dos duelos de cuartos de final de la 2017. Quien gane entre Deportivo Noroeste y Deportivo Huergo Verde se medirá con Defensores de Viedma. En tanto, quien triunfe entre CECAP y Asociación Deportiva Centenario se enfrentará con Atlético Lamarque.

Completan la jornada de hoy todos los equipos de la categoría 2019-2020. Se jugará la séptima y última fecha del octogonal y se premiará a los ocho equipos participantes.

Por último, el sábado 31 de enero será el turno de las semifinales de la 2018. Escuela Los Pulpitos se medirá con Deportivo Roca Azul y Talleres de San Antonio Oeste con CECAP. Ambos encuentros tendrán lugar en General Roca.